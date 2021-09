La redécouverte du Coran sous un angle scientifique par Diop Mbacké

Pierre de Rosette , Le rebours de la radicalisation est un livre écrit

par Diop Mbacké aux éditions Edilivre. Il relate le décryptage du

Coran sous forme de géolocalisation.

Tout démarre en 1820,Jean-François Champollion semble être le pionnier

d’une nouvelle façon d’aborder le livre sacré des musulmans. En effet,

il découvre le code Babel Bamba grâce à la localisation de Touba au

Sénégal.

C’est ainsi que près de trois siècles après l’auteur va nous refaire

découvrir cet ouvrage sacré dans la continuité de son prédécesseur :

sous l’aspect géographique et de coordonnées GPS.

Le concept de géographie sacrée est mis en avant sous forme qu’il

qualifie de scientifique et aborde le texte sacré sous la longitude de

notre planète. On y redécouvre ainsi des passages historiques et des

allusions à des personnages qui ont marqué l’histoire comme Christophe

Colomb et n’hésite pas à reclassifier des faits historiques comme par

exemple le peuple Maya sous l’angle de l’islam.

Le livre étudie les données et les lieux que l’auteur estime liés au

destin de l’humanité et des civilisations. Le texte de Mbacke Diop

cherche ainsi grâce à la science, la géographie, et les chiffres à

rationaliser des évènements et des sciences comme l’archéologie.

L’auteur estime qu’au travers de cette nouvelle approche, le Coran

peut prédire des catastrophes mondiales, comme ce fut le cas avec

Tchernobyl.

Diop Mbacké nous offre ainsi une rationalisation du livre sacré sous

une approche totalement inédite qu’il s’approprie lui-même. Grâce aux

coordonnées des événements de l’histoire du Coran et de la Bible, il

arrive à attribuer à chaque lieu une sourate distincte.

Une nouvelle façon de redécouvrir l’un des plus anciens textes.

Le site de l’auteur : https://diop-mbacke.fr/

ISBN : 978-2-414-52526-3

122 pages

A lire également :