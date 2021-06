Recta linea – ou comment l’humanité a façonné le monde d’aujourd’hui

Dans son « petit traité d’humanité martiniquaise », Emmanuel de Reynal nous montre que nous faisons tous partie d’un tout, et que nous sommes tous les acteurs du monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain, aussi insignifiante puisse paraître notre existence.

C’est au travers des lettres étranges que reçoit Gabriel, 58 ans, qu’Emmanuel de Reynal nous ouvre les yeux sur le monde d’aujourd’hui. Un jour où il fouille dans des vieux cartons de souvenirs de ses parents décédés, Gabriel découvre une lettre étrange sur le pas de sa porte. Le contenu est aussi intrigant que la signature. La lettre parle de la naissance d’un nouveau-né, et est signée « ta marraine ». Du plus lointain qu’il se souvient, Gabriel n’a jamais eu de marraine. Cette lettre et les suivantes, qu’il recevra chaque jour pendant deux semaines, vont lui révéler des choses sur sa famille, mais aussi lui faire prendre conscience qu’il est un acteur dans ce monde, au même titre que chaque autre individu qui peuple cette planète.

De la création de notre planète à aujourd’hui, la « marraine » de Gabriel retrace l’évolution de notre monde en évoquant les moments marquants de notre Histoire. Pour ce faire, elle prend pour exemple ce qu’aurait pu être Gabriel s’il était né dans un autre pays et à une autre époque : il aurait pu naître au Mexique, au temps des Aztèques, il aurait pu naître en Italie et lire les premiers livres de Gutenberg… C’est alors que Gabriel réalise que les lettres qu’il reçoit pourraient très bien être destinées à quelqu’un d’autre, si ce n’est les quelques éléments personnels qui y sont inclus. Cette « marraine » lui raconte son histoire en l’incluant dans l’Histoire de l’humanité. Car nous en faisons tous partie, que nous soyons français, italiens, chinois, ou mexicain, et quelle que soit l’époque à laquelle nous sommes nés. De génération en génération, l’homme a façonné le monde d’aujourd’hui.

C’est l’occasion pour Gabriel de réfléchir à ce qu’il est devenu. Et surtout de réaliser à quel point son existence a changé depuis que le monde est connecté. Les progrès de la technologie et l’arrivée du numérique ont modifié ses habitudes, l’ont changé. La mondialisation a eu un impact positif sur son entreprise, mais en même temps il est devenu dépendant de toutes les nouvelles technologies. Petit à petit, « l’Intelligence Artificielle prend le pas sur l’intelligence humaine ».

La devise familiale « Recta Linea » que le père de Gabriel lui répétait sans cesse prend maintenant tout son sens : la ligne droite est le bon chemin qu’il doit tracer pour que les autres le poursuivent. Le chemin du bien commun. Celui qu’il léguera à son petit-fils.

Emmanuel de Reynal, en nous racontant l’histoire de Gabriel – qui est né à Fort-de-France comme lui –, nous offre l’occasion de découvrir la Martinique et son histoire en plus de suivre l’histoire passionnante de Gabriel. C’est une incitation au voyage en plus d’être un sujet de réflexion : la mer des Caraïbes et ses eaux turquoise, les fruits exotiques, ou encore les champs de goyaves et les fameuses distilleries de rhum.

Ce roman est court, mais très prenant. On savoure l’histoire de Gabriel et les secrets de famille qu’il découvre, et on se régale du suspense que provoquent les lettres qu’on attend avec impatience au début de chaque chapitre. L’écriture est très agréable et accessible à tous. Une très belle lecture.