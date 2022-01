La méthode des 3i pour aider les enfants autistes à rattraper leur retard de développement

Les professionnels du monde médical qui accompagnent cette méthode parlent de « thérapie » puisqu’elle propose un traitement pour remédier à un dysfonctionnement neuro-développemental : il s’agit de la méthode des 3i (interactive, individuelle et intensive). Quelle est-elle ?

Redonner une chance de se développer sont les maîtres mots de cette méthode des 3i. Ce manuel s’adresse à tous ceux qui sont concernés ou intéressés par l’autisme, qu’ils soient professionnels du monde médical ou non. Il permet de comprendre cette méthode et de la rendre accessible à ceux qui souhaiteraient l’utiliser. Plusieurs raisons ont motivé l’autrice Catherine de la Presle à rédiger ce manuel. D’une part car cette approche développementale reste peu utilisée alors qu’elle est simple d’utilisation et a montré son efficacité. D’autre part pour montrer que cette méthode est parfaitement applicable hors domicile.

La méthode des 3i consiste à rattraper le retard développemental des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Elle propose de donner une deuxième chance de développement à ces enfants en les remettant dans une situation de confort total loin des bruits et de la lumière, loin de ce monde pour lequel ils ne sont pas adaptés. Car l’enfant TSA, bien que son corps ait continué a grandir, a eu un blocage de développement qui a fait qu’il a conservé son hypersensibilité de tout-petit. Pour l’aider à rattraper ce retard de développement, il a besoin de se remettre en condition, dans un cocon sensoriel à l’abri de stimuli qui pourraient l’amener à se refermer sur lui-même.

Ce cocon se concrétise par la confection d’une salle de jeu idéale à son développement (qui peut être sa chambre aménagée) dans laquelle des intervenants vont se relayer sept jours sur sept pour jouer avec lui. Mais pas de n’importe quelle manière. Le but est de capter son attention et de parvenir à entrer dans son monde en l’imitant. Ensuite, c’est l’enfant qui va être tenté d’imiter l’intervenant et il va ainsi être amené à interagir avec lui. C’est un processus très long et délicat, qui requiert d’adopter les bons gestes et les bons mots afin de mettre l’enfant en confiance. C’est cette méthode que l’auteure Catherine de la Presle, fondatrice et directrice de l’association AEVE (Autisme Espoir Vers l’École), explique en détails dans ce manuel. Cette méthode qui a fait ses preuves mérite d’être connue et c’est d’ailleurs l’objectif recherché par ce manuel.

L’origine de cette méthode, ses tenants et aboutissants, les résultats des différentes études menées, tout ce que vous souhaitez savoir sur cette méthode (sa mise en place et les différentes étapes à suivre jusqu’aux différents jeux à proposer et comment y jouer avec l’enfant) sont autant d’informations que vous trouverez dans ce manuel. Vous y découvrirez également le rôle de l’association AEVE.

La méthode des 3i est une approche novatrice qui donne une nouvelle chance de développement aux enfants TSA en prônant l’éveil par le jeu. Ce manuel est une mine d’informations.

Le site de l’association : https://www.autisme-espoir.org/