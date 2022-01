Faire créer un site e-commerce : cela coûte de moins en moins cher

Le commerce électronique, plus connu sous le nom de e-commerce fait référence à des transactions qui se déroulent sur Internet. En général, ce sont des transactions commerciales qui se font entre entreprises, entre entreprises et consommateurs ou entre consommateurs. Il faut dire que sans les géants Amazon et Ebay, l’e-commerce n’aurait pas connu son succès actuel. Ce sont ces deux plateformes qui ont permis aux consommateurs de profiter des avantages des transactions commerciales en ligne. Aujourd’hui, de plus en plus de boutiques se lancent dans l’e-commerce. Et on peut dire qu’elles arrivent à vendre plus sur leur site que dans leur boutique physique. Mais combien coûte la création d’un site e-commerce ?

Le site e-commerce, comment le créer ?

Avant de créer un site e-commerce, il faut d’abord passer par plusieurs étapes. Tout d’abord, il faut commencer par déterminer le secteur d’activité. Il est primordial de connaître à l’avance le type de produit qui sera mis en avant sur le site. Ensuite, on procède à l’analyse de la concurrence. Pour ce faire, il faut étudier le marché et identifier les concurrents. Cela permet d’établir une stratégie qui permettra de se démarquer d’eux. Ceci fait, place à la préparation des cahiers de charge. Pour cette étape, il est nécessaire de savoir les fonctionnalités à installer sur le site marchand – le nombre de pages – le mode de fonctionnement, etc. Afin que le créateur du site puisse avoir une idée sur le site qu’il va créer, il est important de lui fournir un résumé de l’étude du marché. En même temps, il faut aussi obtenir un catalogue des produits qui seront vendus. Cela facilitera le travail d’importation dans le site. Choix du mode de paiement, moyen de livraison, rédaction des contenus, etc. Il faut passer par toutes ses étapes pour mettre en place un site e-commerce. Mais, est-il possible de créer un site e-commerce pour un prix très raisonnable ?

Combien coûte la création d’un site e-commerce ?

Quel est le coût d’un site e-commerce ? C’est une question qui se pose souvent. Avant tout, il faut savoir qu’il existe de nombreuses solutions pour la création du site e-commerce. On peut utiliser des CMS (Content Management System) spécialisés, utiliser un CMS open-source ou tout simplement créer un site sur-mesure. Quelle que soit la solution choisie, il faut prendre en compte la conception, l’hébergement, la maintenance, les différentes mises à jour et l’optimisation pour pouvoir déterminer le budget. Pour la conception par exemple, il faut compter entre 2000 à 5000 euros. Si le prix était deux fois plus cher avant, il est aujourd’hui très abordable. En ce qui concerne l’hébergement, le prix varie entre 1 à 250 euros par mois. Il dépend également du nombre de pages, du trafic et de la nature des produits vendus sur le site. Le choix de l’hébergeur est crucial puisque la visibilité du site en dépend. Aujourd’hui, la création d’un site e-commerce coûte de moins en moins cher. Effectivement, de plus en plus de prestataires n’hésitent pas à proposer des tarifs défiant toute concurrence pour attirer plus de clients.