Jouer au piano : quelles sensations cela procure ?

Outre les médicaments, il existe aussi un autre moyen très efficace pour réduire le stress, pour soulager la douleur : écouter de la musique. En effet, de nombreuses recherches ont prouvé que la musique peut agir sur le système de récompense du cerveau humain. Aussi, il aide à se sentir mieux en stimulant la sécrétion de dopamine. Encore mieux qu’écouter de la musique, le fait d’en jouer peut procurer plus de sensations incroyables. Parmi les instruments de musique qui permettent de les découvrir, il y a le piano. Jouer au piano, quelles sensations cela procure ? On vous dit tout dans cet article.

Le monde du piano

L’histoire du piano remonte au XVIIIème siècle. L’arrière-grand-père de cet instrument de musique a fait sa première apparition en Italie puis il a été remodelé en Allemagne. Aujourd’hui, il est présent dans tous les styles musicaux. S’il a été autrefois réservé à la bourgeoisie, le piano s’est beaucoup démocratisé au fil du XXème siècle. Aujourd’hui, tout le monde peut acheter son propre piano et en jouer autant qu’il veut. Pour venir en aide à ces derniers, de plus en plus de musiciens professionnels proposent des cours de piano pour adultes et pour enfants. Toutefois, avant d’apprendre à jouer au piano, il est important de commencer par connaître le fonctionnement de l’instrument. Dans sa forme moderne, il est composé de 88 touches dont 52 blanches, pour les notes de la gamme diatonique (DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI) et 36 noires pour les autres notes. L’avantage avec un piano qui possède autant de touches, c’est qu’il permet de jouer 7 octaves et quart. Pour les débutants, il n’est pas vraiment nécessaire d’avoir 7 octaves. Le piano est sans nul doute l’instrument préféré des grands musiciens et des compositeurs. En effet, la plupart d’entre eux se basent sur le piano avant de faire une interprétation sur d’autres instruments.

Le piano, quelles sensations procure-t-il ?

Tout comme écouter de la musique, jouer au piano procure aussi différentes sensations. En effet, cet instrument de musique hors du commun permet de voyager dans le temps. En rejouant les morceaux des plus grands compositeurs comme Mozart, Beethoven et tant d’autres, on peut ressentir dans quel monde vivaient-ils. Aussi, il permet de retrouver une paix intérieure. Cet instrument de musique a la capacité de produire différentes mélodies qui apaisent l’esprit. Et peu importe l’humeur du musicien avant de jouer, ce qui est sûr c’est qu’il va repartir léger. La raison pour laquelle le piano est le plus célèbre des instruments de musique, c’est qu’il fait ressortir l’âme de compositeur enfoui en soi. En effet, avec ses 88 touches, cet instrument à cordes permet de créer des musiques de différents styles. D’ailleurs, c’est à partir du piano qu’ont été composées les plus célèbres des musiques classiques. En guise d’exemple, on peut citer les différentes symphonies de Beethoven, la lettre à Élise, les symphonies de Mozart, les noces de Figaro, le Cosi fan tutte, etc. Sans le piano, la musique ne serait pas devenue ce qu’il est aujourd’hui. On l’utilise pour composer des mélodies de rap, des musiques rock, etc.