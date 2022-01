Le e-commerce de pièces auto : pourquoi cela fonctionne aussi bien ?

Avec l’évolution d’internet et les réseaux sociaux, le marché de pièces autos s’est fortement développé ces derniers temps. Considéré comme étant un marché très concurrentiel, le marché de pièces autos nécessite des mises à jour régulières au niveau des références. Et tout comme l’industrie automobile, le marché a dû se digitaliser pour mieux servir les clients. Actuellement, la plupart des ventes de pièces autos passent par l’e-commerce. Si au début les gens se méfiaient de cette pratique par peur de se faire arnaquer, aujourd’hui, ils ne se déplacent plus et préfèrent se faire livrer les pièces dont ils ont besoin. L’e-commerce de pièces autos, pourquoi elle fonctionne aussi bien ? On vous explique tout dans cet article.

Pourquoi acheter des pièces autos en ligne ?

D’année en année, le budget que les automobilistes allouent à l’entretien de leur voiture ne cesse d’augmenter. Certes, la révision et les entretiens sont importants, mais la plupart du temps, ils sont très chers. Toutefois, il existe un autre moyen qui permet de ne pas vous ruiner. Nul besoin de vous déplacer dans les garages professionnels pour le remplacement de vos pièces. Achetez-les sur Internet et faites la réparation vous-même. Cela vous permettra d’économiser de l’argent et d’en apprendre davantage sur la partie mécanique de votre voiture. Quelle que soit la marque de la voiture, les sites e-commerce de pièces autos possèdent sans aucun doute la pièce ou l’accessoire voiture dont vous avez besoin. Encore plus intéressant, vous pouvez acheter votre pièce à un prix défiant toute concurrence. Il est effectivement possible d’acheter sur les sites e-commerce des pièces autos à moitié prix. La plupart des vendeurs n’ont pas de boutiques alors ils peuvent se permettre de vendre leurs pièces en ne prenant qu’un petit bénéfice. En général, il est possible d’acheter toutes sortes de pièces autos sur internet. Parmi celles qui se vendent le plus, il y a par exemple les amortisseurs, les plaquettes de frein, les bougies, etc.

Pourquoi la vente de pièces autos en ligne connait un tel succès ?

Rien que sur le site d’eBay, plus de 15 000 pièces et accessoires de voitures se vendent chaque jour. L’engouement des automobilistes pour l’achat de pièces autos en ligne ne cesse de croître. En effet, une pièce auto est vendue toutes les 20 secondes sur Internet. Et depuis l’explosion de la vente en ligne en 2015, l’e-commerce de pièces autos connait une croissance à deux chiffres. En France, une personne sur deux possède une voiture et plus de 75% d’entre elles s’en servent tous les jours pour aller travailler. Outre le carburant, l’entretien et la révision sont le second poste de dépense. Pour économiser de l’argent, 40% des propriétaires de voitures réalisent eux-mêmes les réparations s’il y en a. En ce qui concerne les pièces, ils peuvent les trouver facilement en tapant le bon mot-clé. Selon les statistiques, plus de 65% des propriétaires de voitures ont déjà fait des achats de pièces autos en ligne. Attirés par le prix, 75% envisagent de le faire.