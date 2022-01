L’enlèvement d’épave gratuit : comment ça fonctionne ?

De plus en plus de sociétés se lancent aujourd’hui dans l’enlèvement d’épave. Appelées aussi épavistes, ces dernières s’occupent de la récupération d’épaves : voiture, moto, camion, etc. Votre voiture n’est plus en état de marche et vous voulez vous en débarrasser ? Eh bien, faites appel à eux. Toutefois, les deux parties, l’épaviste et le propriétaire doivent signer un certificat de destruction avant l’enlèvement proprement dit. L’enlèvement d’épave, comment ça fonctionne ? Combien faut-il payer pour faire appel à ce type de service ? On vous explique tout dans cet article.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’enlèvement d’épave

Le nombre de véhicules qui circulent sur la planète ne cesse d’augmenter. C’est une situation tout à fait normale sachant que c’est le moyen de déplacement le plus efficace pour ceux qui travaillent loin de leur domicile. Si d’autres peuvent s’offrir de nouvelles voitures, d’autres se contentent des voitures d’occasion. Et il ne faut pas attendre longtemps pour que ces dernières soient inutilisables. Après quelques années de bons et loyaux services, elles sont à bout de souffle et on est obligé de les laisser se reposer. Au fil du temps, elles deviennent des épaves puisqu’on n’a plus le temps d’en prendre soin. D’ailleurs, leur redonner une seconde jeunesse pourrait coûter une petite fortune. Eh bien, c’est là qu’il faut faire appel au professionnel de l’enlèvement d’épave gratuit. Il faut préciser que ce service est totalement gratuit. Mais pour que l’épaviste puisse enlever la voiture, le propriétaire doit lui présenter certains documents. L’objectif étant d’éviter tout conflit une fois que l’épave a été enlevée. Parmi les documents nécessaires, il y a d’abord la photocopie de la carte d’identité. Les informations sur cette dernière seront comparées à celles du second document, la carte grise. Et enfin, il y a le certificat de non-gage qui est téléchargeable sur internet.

Pourquoi faire appel à un épaviste ?

Si vous avez dans votre garage ou dans votre jardin un VHU, véhicule hors d’usage, l’idéal serait de le confier à un épaviste. En effet, sans que vous ne puissiez le remarquer, ce dernier peut nuire à l’environnement. D’ailleurs, il existe des règlementations qui obligent les propriétaires à envoyer leurs épaves (VHU) dans des centres agréés pour la destruction. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d’une prime à la conversion pour la destruction du véhicule. C’est une aide financière versée au propriétaire qui envisage de remplacer son ancienne voiture contre une voiture moins polluante. Pour recevoir cette prime à la casse, il faut remplir certaines conditions. D’abord, le VHU doit être livré dans les 6 mois qui suivent la demande de prime de conversion. Ensuite, la voiture doit être assurée et immatriculée en France. Elle ne doit pas également être en gage ni endommagée. L’enlèvement d’épave ne peut donc être qu’avantageux. Effectivement, mis à part le fait qu’il soit gratuit, le service est également rapide. La prise de rendez-vous se fait par téléphone, peu importe l’épaviste choisi. Et si le VHU est facile d’accès, il ne faut que 30 minutes au maximum pour l’enlever.