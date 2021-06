Ouvrir un compte à distance : c’est possible

Avec les évolutions technologiques, notamment Internet, tout peut désormais se faire en ligne, même l’ouverture d’un compte bancaire. D’ailleurs, c’est très simple et rapide à réaliser avec la possibilité de le gérer à distance. Pour ces raisons, de plus en plus de particuliers choisissent d’ouvrir un compte bancaire en ligne. Précisons aussi que c’est sécurisé grâce au processus de vérification d’identité, notamment la reconnaissance facile employant l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle au service du secteur bancaire

Ouvrir un compte bancaire en ligne est sûre en plus d’être facile. C’est possible grâce aux systèmes de reconnaissance biométrique faciale reposant sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, notamment par selfie dynamique. Cette identification du nouveau client se fait en temps réel. Ces nouvelles technologies permettent de vérifier l’identité des clients de façon plus sûre. L’ouverture d’un compte à distance présente plusieurs avantages. Ça peut se faire n’importe où et n’importe quand du moment que l’on a un dispositif doté d’une caméra/wifi. N’oublions pas la pièce d’identité préalablement scanné. Ça permet aux clients de ne pas se déplacer, ils n’ont pas besoin d’aller en agence. De plus, il y a une diminution des paperasses puisque tout se passe en ligne, et tout est envoyé par mail. L’adoption de l’intelligence artificielle et de la biométrie permet aux banques de séduire les générations ayant grandi à l’heure du digital d’autant plus que ces nouvelles technologies vont prendre de plus en plus d’ampleur dans les années à venir.

La place des nouvelles technologies dans l’expérience client

Dans un monde où l’expérience client est un facteur clé, les établissements financiers qui développent des solutions sécurisées permettant d’automatiser le processus de vérification priment. Ils délaissent désormais les systèmes d’identification traditionnels au profit des technologies plus fiables et plus accessibles pour les utilisateurs. C’est les technologies qui se basent sur la biométrie comme la reconnaissance faciale qui sont nécessaires, surtout pour les banques 100 % en ligne. Mais elles intéressent également les banques avec des réseaux physiques. Il ne faudrait pas oublier que l’élément le plus important pour les établissements bancaires est le contrôle des documents d’identification à distance, notamment la vérification d’identité en ligne, et les nouvelles technologies sont les meilleures réponses à l’évolution des comportements des utilisateurs.

Le déroulement de l’ouverture de compte à distance

L’ouverture d’un compte bancaire entièrement en ligne utilisant un dispositif de reconnaissance faciale par selfie dynamique est déjà accepté par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Pour l’utiliser, il faut posséder l’application mobile dédiée sous Android ou sous iOS. C’est là qu’il faut remplir le dossier et envoyer les pièces justificatives. C’est ensuite que le selfie dynamique est à prendre, et c’est à différents angles (profil, face, yeux ouverts et yeux fermés). Le but est de permettre à l’algorithme de reconnaissance faciale de confronter les selfies dynamiques avec la photo sur la pièce d’identité. Il y a un score de fiabilité d’identification, si un doute persiste de la part du conseiller, il peut poser différentes questions afin de s’assurer vraiment de l’identité du client. Pour ça, il peut demander un entretien vidéo. C’est une façon de lutter efficacement contre les fraudes.