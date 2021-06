4 conseils pour bien choisir un boxer pour homme

Il existe différentes formes de sous-vêtements pour homme et il n’est pas toujours évident de choisir le bon. Différents critères peuvent entrer en jeu quand il s’agit de trouver le sous vêtement qui vous convient. Dans cet article, nous allons vous donner des conseils afin de choisir le boxer qui vous convient.

1. Choisir la bonne longueur

Pour le boxer pour homme, il existe deux longueurs différentes : le boxer court et le boxer long. Le boxer long va s’arrêter aux niveaux du milieu des cuisses tandis que le boxer long s’arrête en haut des cuisses. Le boxer long est plus susceptible de vous tenir chaud l’hiver, il permet également d’éviter les frottements entre les cuisses qui peuvent provoquer des irritations. En ce qui concerne le boxer court, il apporte un plus de maintien aux niveaux des fesses, il sera plus facile de le porter en été, avec un short ou un bermuda. Attention cependant aux irritations.

2. Choisir la bonne matière

Il existe différentes matières pour les boxers pour hommes, parmi les plus connues, on retient notamment :

– Le coton : matière confortable par excellence. Dans l’idéal, vous pouvez optez pour un coton extensible afin d’être à l’aise toute la journée.

– La microfibre : matière plus légère et plus élastique que le coton, la microfibre vous apportera plus de maintien avec un effet “seconde peau”. C’est une matière souvent utilisée par les sportifs.

– Polyester : matière de plus en plus utilisée pour les boxers. C’est une fibre synthétique qui offre confort et élasticité.

3. Choisir le bon style

Sur le marché, vous pouvez retrouver énormément de styles différents pour les boxers pour hommes. Cependant, il dépend de vous de trouver ce qu’il vous plait. Depuis quelques années, de plus en plus d’enseignes proposent des boxers plus fun, avec des citations ou des dessins à caractère humoristique imprimés dessus. Vous trouverez également des boxers très colorés ou à motifs. Le plus important est d’adapter le boxer à votre tenue. Par exemple : si vous portez un pantalon léger en lin beige, il est possible qu’un boxer rouge en dessous soit très visible et vienne gâcher la tenue. Il faudra alors opter pour un boxer moins visible d’une couleur neutre. D’ailleurs, si vous êtes à la recherche de boxers plutôt classiques et de très bonne qualité, n’hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de Rue des Hommes. Cette boutique en ligne destinée à la mode pour homme vous propose une large gamme de boxers de qualité avec une sélection de marques connues. Pour en savoir plus, cliquez ici !

4. Choisir la bonne taille

Afin de connaître la taille de sous-vêtements qu’il vous faut, deux étapes sont primordiales.

Mesurer votre tour de taille : avec un mètre, faites le tour complet de votre taille. Grâce à cette mesure, vous n’aurez plus de mal à trouver la bonne taille. En fonction des sites internet sur lesquels vous souhaitez commander, il vous suffira de vous renseigner sur le “guide des tailles”, pour trouver ce qu’il vous faut.

Mesurer votre tour de hanche : avec un mètre, faites le tour de vos hanches. Cette étape est importante car selon les morphologies, vous devrez adapter la taille de votre boxer.

Ces petits critères sont à prendre en compte lors du choix de vos sous-vêtements. Le plus important est que vous soyez à l’aise dans vos sous-vêtements !