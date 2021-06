Travailler dans le secteur de l’assurance : le B.A.-BA

Le secteur des assurances est absolument vital pour les particuliers et les entreprises. Il permet en effet de minimiser les risques financiers associés à la plupart des activités. Si vous envisagez de faire carrière dans le secteur de l’assurance, alors n’hésitez pas à poursuivre votre lecture.

Une assurance, ça sert à quoi ?

On peut considérer les assurances comme un type de gestion des risques. Elles offrent un certain nombre de protections aux particuliers, mais aussi aux entreprises. La protection financière offerte par les assurances permet aux consommateurs et aux entreprises de ne pas tout perdre en cas de pépins comme un incendie, un accident de voiture, un cambriolage, etc. L’ensemble du secteur de l’assurance repose sur le calcul réussi des risques encourus par les clients et de la probabilité de devoir payer des indemnités. Une fois ces risques évalués, il est possible de chiffrer le coût de la couverture.

Alors, que font les assureurs ?

Les consommateurs et les entreprises sont souvent obligés par la loi de souscrire des assurances, telles que l’assurance automobile, l’assurance bâtiment pour les propriétaires immobiliers et l’assurance responsabilité civile des employeurs pour toute entreprise qui embauche des travailleurs. D’autres assurances sont facultatives. Le point commun de toutes les assurances est qu’elles permettent de réduire les risques financiers qui pourraient survenir en cas de sinistre. Par exemple, un électricien travaillant sur un chantier dans une maison privée aura probablement une assurance corps de métier. Cette assurance couvrirait l’électricien si le propriétaire tombait et se cassait une jambe ou causait des dommages plus graves en raison de la présence de câbles sur son chemin. Dans ce cas, il est possible que le propriétaire dépose une demande de dommages et intérêts contre l’électricien. Dans l’exemple ci-dessus, une compagnie d’assurance évalue la probabilité que le client de l’artisan se blesse en raison de câbles lâches dans les propriétés et d’autres problèmes probables. La prime d’assurance demandée serait le reflet des risques potentiels.

Travailler dans le secteur de l’assurance : est-ce fait pour moi ?

Le secteur de l’assurance offre une grande variété de postes. Le secteur des assurances est divisé en deux secteurs, à savoir l’assurance générale et l’assurance-vie. La couverture d’assurance vie concerne les blessures ou les décès prématurés et est souvent associée à l’épargne et aux pensions. Les assurances générales offrent les protections nécessaires pour les blessures personnelles, les responsabilités et les biens. Le secteur de l’assurance est assez dynamique, mais il a connu des hauts et des bas. L’un des principaux attraits du secteur des assurances est qu’il sera toujours en demande, car les gens cherchent continuellement des moyens de minimiser les risques. C’est un secteur dynamique de l’industrie qui offre de bonnes perspectives de carrière et de bons salaires. Des formations professionnelles permettent aux employés qui entrent dans le secteur de l’assurance d’accéder à des postes intéressants. Il est également possible de se former tout en gagnant sa vie dans ce secteur, de sorte qu’il n’est pas toujours utile d’avoir un diplôme.

Si vous envisagez de travailler dans le secteur de l’assurance, alors vous serez ravi de savoir qu’il existe des formations sur les fondamentaux de l’assurance. Il existe notamment la formation ” Les fondamentaux de l’assurance” proposée par l’organisme de formation EFE. Vous pouvez généralement souscrire à une formation que vous soyez particulier indépendant, salarié d’entreprise ou encore agent d’entité publique. N’hésitez pas à consulter le site Internet d’EFE pour connaître les modalités d’inscription et de prise en charge de la formation.