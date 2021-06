La carrière de craie un récit de Jacques Neirynck

Après son livre « Avant qu’il soit trop tard », un manifeste pour un monde durable, l’auteur, Jacques Neyrinck, dévoile un nouveau récit « La carrière de craie » aux éditions l’Harmattan.

Alors qu’il a déjà perdu sa fille qui a quitté la maison deux ans plus tôt sans donner de nouvelles, et sa femme qui est décédée dans un accident de voiture un mois auparavant, Jérôme Janin se retrouve licencié du jour au lendemain, sans comprendre ce qu’il se passe. Devant quitter son logement de fonction, il découvre des carnets dans les affaires de sa défunte épouse. En les lisant, il comprend que toute sa vie n’a été que mensonges et tromperies…

C’est alors une véritable descente aux enfers qui l’attend. Car au fur et à mesure de ses découvertes, il réalise à quel point il a été naïf. Il a été manipulé de bout en bout, et surtout, il n’a rien vu de tout ce qui se passait autour de lui. La fuite de sa fille, la mort de sa femme, son licenciement, tout est lié… Il faut désormais qu’il reprenne sa vie en main.

Jérôme devra donc faire face à beaucoup de vérités, certaines très cruelles, et reprendre sa vie en main. Lui qui a été maire de cette petite ville, il est devenu sans abri. Mais avec le soutien de sa sœur qui cherche à fuir la confrérie, il va pouvoir se relever. Cela impliquera de faire revivre le bourg de la ville, dont les petits commerces ont disparu avec l’implantation du supermarché.

Difficile de lâcher la lecture une fois commencée. En effet, à partir du moment où on sait que tous les événements sont liés, on veut savoir pourquoi, et on cherche des indices dans les souvenirs de Jérôme qui comprend après-coup qu’il aurait dû se poser des questions depuis longtemps. Les engrenages se mettent progressivement en place, l’intrigue est très bien ficelée par l’auteur et sa plume d’expérience.

Une lecture donc recommandée, tant le récit est optimiste face à la possibilité de surmonter des obstacles au sein de la société d’aujourd’hui. Un véritable monde d’emploi pour une autre vie.

Acheter le récit : https://www.jacques-neirynck.com/la-carriere-de-craie/