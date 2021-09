Comment choisir un casino en ligne ?

En ce moment, de plus en plus de personnes se ruent vers les casinos en ligne, mais il faut être vigilant quant au choix du site sur lequel on va jouer au risque de perdre de l’argent. En effet, plusieurs plateformes ne respectent pas les règlements en vigueur, et donc, les joueurs, elles ont recours à des techniques frauduleuses. Si vous souhaitez faire votre premier pas dans les casinos en ligne, prenez d’abord le temps de lire ce qui va suivre pour faire le bon choix.

Les licences

La première chose à laquelle vous devrez faire attention dans votre recherche de casino en ligne fiable est la vérification des licences. L’idéal est que le site possède la licence européenne de protection des joueurs donnée par l’ARJEL. Ainsi, au cas où vous avez du mal à obtenir vos gains ou si vous subissez un litige, vous pourrez faire appel à la régulation européenne. En encore, une plateforme avec une licence est respectueuse des législations en vigueur, elle est contrôlée régulièrement par les organismes spécialisés ainsi, les joueurs peuvent y jouer en toute légalité. Vous pourrez trouver votre site de jeux en regardant ce top casino en ligne France.

Les paiements et les retraits

Dans le choix d’un casino en ligne, tenez compte également des moyens de paiements à la disposition des joueurs. Il faut qu’il y ait plusieurs choix pour faire des dépôts et des retraits : cartes prépayées, cartes bancaires (Visa, MasterCard…), chèques, portefeuilles électroniques (PayPal, Neteller, Skrill…). Plus il y a différents moyens de paiement, moins il y a de soucis. Il faut encore être attentif aux délais de traitement des retraits. Suivant le mode de paiement, ça peut prendre 1 ou 3 jours. Dans le même volet, considérez le service client qui doit être accessible 24h/24 et 7j/7 en cas de problème. Il doit y avoir des choix : tchat en direct, appel téléphonique ou email.

Le taux de distribution

Quand vous sélectionnez votre casino en ligne, soyez aussi attentif au taux de distribution, c’est le pourcentage de mises faites qui sont à la destination des joueurs, et c’est sous forme de gain. Sur certains sites, les chances de gains sont minimes. C’est possible puisqu’ils gardent les mises, et ça ne permet pas aux joueurs de profiter. Notre conseil est de trouver un casino en ligne ayant un taux de distribution de gains entre 95 et 98 %. De plus, ça éloigne de l’endettement. Notez que ce taux est supérieur chez les casinos en ligne que chez les casinos terrestres.

Les jeux disponibles

Le dernier critère de choix d’un casino en ligne est la ludothèque. Vous trouverez des établissements spécialisés et d’autres généralistes proposant plus de 200 jeux de casino différents. Pour ces derniers, vous profiterez d’une grande expérience de jeux. Vous allez y trouver le blackjack, le vidéo poker, la machine à sous, la roulette, le craps, le baccarat… Certaines plateformes proposent aussi des jeux en live ainsi que de la loterie pour découvrir de toutes nouvelles expériences. Toutefois, le plus important est que la ludothèque du casino en ligne que vous avez choisi satisfait à toutes vos attentes.