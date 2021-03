La popularité des casinos en ligne et des jeux d’argent augmente à un rythme record

En 2020, les casinos en ligne ont connu une forte popularité. D’ailleurs, cette croissance devrait se poursuivre à un rythme record en Europe. Les chiffres montrent que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser des plateformes pour jouer. Ce développement est lié aux nombreux avantages offerts par les casinos en ligne.

Outre la variété de jeux proposés, ces sites de casino offrent également un accès facile. En effet, il est désormais possible de jouer de n’importe où sur son smartphone ou son ordinateur. De plus, les joueurs ont plus de choix de jeux. Ils pourront même jouer à la roulette en ligne.

Comment le jeu en ligne a explosé en popularité ?

Le développement de la technologie a éliminé le besoin de quitter la maison pour jouer, et cette facilité d’accès a changé la donne pour l’industrie du jeu. Il est révolu le temps où un joueur devait se rendre dans un casino pour parier sur le sport ou jouer sur un jeu de casino. Désormais, il suffit d’utiliser un smartphone ou un ordinateur.

Les options disponibles pour les joueurs de nos jours sont également plus nombreuses. Les jeux de casino traditionnels comme la roulette, le blackjack et le poker sont disponibles sur la plupart des sites de casinos. De nombreuses plateformes proposent aujourd’hui une large gamme de machines à sous à thème de style arcade, qui ont attiré l’attention d’une multitude de joueurs qui n’auraient peut-être jamais pu penser à jouer.

Aucun signe de ralentissement

Selon les données de l’association des jeux et des paris européenne, le marché des jeux d’argent en ligne de l’UE devrait passer de 22,2 milliards d’euros en 2018 à 29,3 milliards d’euros en 2022. Cette industrie croît de 10 % chaque année et ne montre absolument aucun signe de ralentissement.

L’Europe détenait 49,2 % de la part du marché des jeux d’argent en ligne mondial en 2018. Cela signifie que près de la moitié de l’argent dépensé aux jeux de hasard en ligne sur toute la planète était dans les États de l’UE. L’Europe s’est rapidement imposée comme le plus grand hub de jeux de hasard en ligne au monde. L’utilisation accrue des smartphones a aussi contribué à l’essor des casinos en ligne, car de plus en plus de gens sont enclins à profiter des jeux via des appareils mobiles. Pour la plupart des utilisateurs de smartphones, jouer aux jeux de casino offre le même divertissement que les applications de jeu classiques.

L’effet du confinement

En 2020, le confinement a permis à ce secteur de se développer. Alors que les gens continuaient à rechercher des moyens intéressants de se divertir, la demande de casinos en ligne a fortement augmenté. En outre, la numérisation croissante associée à des options de paiement digitales sécurisées a également contribué à la croissance.

Les casinos en ligne se sont installés en Europe comme nulle part ailleurs et est en train de devenir rapidement l’une des industries à la croissance la plus rapide. Il est désormais plus facile de jouer à ces jeux.