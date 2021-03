6 ustensiles pour une cuisine moderne et fonctionnelle

Il existe des centaines d’ustensiles de cuisine. Il y en a des plus utiles, plus modernes que d’autres. Certains sont indispensables et d’autres tellement confortables qu’on ne pourrait presque plus faire sans eux. Découvrez sans plus attendre 6 ustensiles ou outils de cuisine, pour avoir une cuisine moderne en 2021.

Une machine à jus

Une machine à jus vous permettra de vous préparer rapidement et facilement vos jus de fruits chaque matin ou à n’importe quel autre moment de la journée. Elle présente l’avantage de produire des jus bien plus sains que les jus industriels généralement trouvables en supermarché, à condition d’y mettre des fruits de qualité.

Une balance

Pour toutes les recettes qui demandent de respecter un poids précis pour chaque aliment, la balance est indispensable. Même pour faire des plus très simples comme des pâtes ou du riz, une balance permet d’éviter de mettre des quantités bien trop faibles ou trop grandes. Vous évitez ainsi d’avoir à en refaire ou de gaspiller. Si vous êtes un professionnel ou un particulier qui souhaite avoir une balance de grande précision, vous pouvez acquérir une balance professionnelle.

Un autocuiseur

L’autocuiseur, aussi appelé cocotte-minute, vous permettra de faire cuire des aliments à la vapeur. Il permet de cuisiner des préparations mijotées plus rapidement qu’avec une cocotte classique.

Un robot de cuisine

Si vous avez le budget nécessaire, un robot de cuisine rendra votre cuisine significativement plus moderne. Il vous permet à la fois de gagner du temps et de cuisiner de bons plats.

Un presse-agrumes électrique

À l’image d’une machine à jus, un presse-agrumes électrique vous permettra de vous préparer des jus de fruits rapidement. C’est un compromis bien moins coûteux, et qui permet tout de même de produire de bons jus d’orange, de pamplemousse ou de citron.

Un mixeur

Un mixeur est un indispensable de la préparation des soupes. Il peut aussi s’avérer utile pour faire de la purée ou des sauces. La tête étant généralement interchangeable, vous pourrez le transformer en fouet électrique : idéal pour éviter les grumeaux ou monter des blancs en neige rapidement.

Bien sûr, vous pouvez chercher à vous débrouiller sans utiliser d’ustensiles modernes. Néanmoins, ils constituent généralement un moyen formidable de gagner du temps, mais aussi de pouvoir faire des plats que vous n’auriez pas pu faire autrement. Sur ce, nous vous souhaitons de prendre de plaisir à cuisiner et à bien manger !