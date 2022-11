2 supers coffrets cadeau d’origine canadienne pour homme et femme à découvrir

Offrir des cadeaux à des êtres chers à l’occasion des fêtes est une tradition que toutes les régions à travers le monde adoptent. Alors, pour surprendre le destinataire, il est conseillé d’opter pour des cadeaux qui correspondent à leurs centres d’intérêt. Si vous désirez faire plaisir à un proche en lui offrant un cadeau typiquement d’origine canadienne, voici une collection des meilleurs coffrets cadeaux toujours en vogue sur cette terre magnifique.

Le coffret cadeau Whisky du Canada de marque Sortilège accompagné de deux verres

Il ne manque pas d’occasion pour offrir des cadeaux à ceux qui nous sont chers. Ce coffret est parfait pour faire office de cadeau. Le kit de ce Coffret cadeau est constitué d’un whisky spécial et de deux verres assortis sur lesquels est gravée la marque Sortilège. Il s’agit d’un whisky unique composé de liqueur et du sirop d’érable. Les grands adeptes de whisky témoignent de la particularité de ce whisky du Canada.

Vous allez sûrement en raffoler également. La saveur que produit cette boisson est le résultat entre la forte concentration du whisky du Canada et le goût effleuré du sirop d’érable. Pour apporter une touche de plus à la saveur de ce whisky du Canada, vous pouvez également opter pour la liqueur de bleuet. Il est très connu pour ses bienfaits sur la santé. De plus, lorsque vous l’associez avec le whisky et le sirop d’érable, le résultat est vraiment surprenant.

La boîte cadeau de « Les Trésors d’érable »

Il n’est pas souvent évident de trouver facilement un cadeau à offrir à un proche. Cependant, en matière de cadeau, il est important de prouver à la personne que vous vous êtes intéressé à ses favoris et que vous avez pris assez de temps pour faire ce choix. La boîte cadeau de « Les Trésors d’érable » est une sorte de conserve conçue avec un design haut de gamme.

Il s’agit d’une boîte dont l’extérieur est peint en noir et un fond décoré avec une feuille d’érable. Le plus impressionnant sur ce coffret est qu’il est très élégant et super attrayant. En effet, cela s’explique par le fait que sa couverture soit réalisée à partir de satin. Elle est intégrée d’un aimant qui permet d’ouvrir et de fermer la boîte. En revanche, à l’intérieur se trouve une description générale de l’origine du produit.

Concernant son contenu, vous êtes libre d’y mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple, y mettre des confitures, des biscuits ou d’autres produits de votre choix. L’essentiel est que ces derniers puissent entrer dans la boîte.