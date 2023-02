Tir de loisir : l’importance du choix de la cible

Le tir de loisir est un sport passionnant qui nécessite l’utilisation d’équipements spécifiques. En plus d’une arme, il faut avoir une cible à viser. Le choix de cette dernière se fait en fonction du type de tir pratiqué. Par exemple, les cibles adaptées à l’utilisation d’une carabine peuvent ne pas l’être pour une arbalète. Comment bien choisir une cible pour le tir de loisir ?

Choisissez une cible en fonction de l’activité de tir

En matière d’armes pour le tir de loisir, tout le monde n’a pas la même préférence. Si certains privilégient les pistolets et les revolvers quand d’autres, en revanche, sont attirés par les carabines et les fusils de chasse, alors que d’autres encore ont un penchant pour les arbalètes et sarbacanes. Étant donné que ces gadgets n’ont pas le même impact sur un objet donné, vous devez faire en sorte de choisir une cible adaptée à votre loisir pour optimiser votre sécurité et profiter pleinement de votre activité. Comme vous pouvez le voir sur ce site, il y a :

les cibles de tir,

les cibles d’action,

les cibles mouvantes,

les cibles réalistes,

les cibles connectées à une application mobile.

Les cibles de tirs sont les équipements idéaux pour s’entraîner et s’exercer. Elles sont stables, ce qui permet aux utilisateurs d’atteindre aisément le centre. Ce type d’équipement convient parfaitement pour le tir à l’arbalète, pour le tir à l’arc et pour le tir au pistolet. Si vous pratiquez le plinking ou le tir occasionnel, les cibles d’action feront parfaitement l’affaire. Quant aux accrocs du tir sportif à la vitesse, ils devraient se tourner vers les cibles mouvantes pour travailler leur rapidité et leur dextérité. Les passionnés du reload (changement de chargeur, une discipline qui ajoute du dynamisme au tir), eux, peuvent opter pour les équipements de leur choix.

Réalisées en 2D et 3D, les cibles réalistes, elles, aident les pratiquants à viser juste. En ce qui concerne les cibles connectées à une application, elles permettent à leurs utilisateurs d’avoir accès à une grande quantité de données et de suivre leur progression (nous y reviendrons). Par ailleurs, ces équipements existent sous toutes les formes et tous les matériaux (papier, carton, argile, acier).

Tir de loisir : quelle taille de cible ?

La taille des cibles dépend de deux facteurs : l’arme choisie et la distance de tir. Si vous utilisez un pistolet, il vous faudra des mires de grandes dimensions. Pourquoi ? Simplement parce que le canon de cette arme étant plus court, l’impact du projectile sur la cible est plus grand. Sur une distance de 10 m, la taille idéale est de 170 × 170 mm avec une mouche (la petite zone centrale) qui fait 5 mm. Une carabine dispose d’un canon plus long. Elle est donc plus précise, ce qui veut dire qu’il faut une cible plus petite. Sur une distance de 50 m, on privilégiera une mire de taille 250 × 250 mm avec une mouche de 5 mm.

Tir de loisir : les avantages de la cible connectée

Aujourd’hui, les objets connectés sont devenus un phénomène de mode qui touche aussi les équipements de tirs de loisirs. Si leur particularité est d’offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible, ils présentent également de nombreux avantages. Ils leur permettent de consulter leurs statistiques à tout moment, de suivre leurs progrès et de relever toutes sortes de défis. Ces équipements proposent différents modes de jeu qui vous permettront de jouer seul, en famille ou avec des amis. Les tireurs peuvent alors partir à la conquête de tous les stands et défier toutes sortes d’adversaires.