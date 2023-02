Comment persuader votre parent âgé de bénéficier de la téléassistance ?

L’idée de rejoindre une maison de retraite n’enchante pas toujours certaines personnes âgées qui préfèrent rester à leur domicile. Seulement, en raison de leur état de santé, il n’est pas toujours sécurisant de les laisser seuls. La téléassistance est donc une excellente solution pour le maintien des séniors à domicile. Malheureusement, elle souffre de nombreux préjugés qui rendent les personnes âgées réticentes. Pour réussir à convaincre vos proches dans cette situation, je vous livre ici quelques secrets.

La téléassistance, une aide précieuse pour les personnes âgées et leurs proches

La téléassistance est un dispositif aussi bien bénéfique aux personnes âgées qu’à leurs proches. Pour convaincre votre parent âgé, commencez par lui expliquer que c’est une solution sécurisée, lui permettant de continuer à vivre chez lui. Et ce, en dépit de certains problèmes de santé qu’il pourrait avoir. Mieux encore, lorsque vous n’êtes pas présent et que votre proche sénior fait un malaise, il sera plus rapidement pris en charge.

Cela limite les longues heures d’attente et les complications qui en découlent généralement. Entre autres, en choisissant la téléassistance, la personne âgée peut se libérer de certaines tâches. Par exemple, le service de téléassistance mettra à sa disposition des professionnels pour le ménage, les repas, les soins, etc. Dès lors, présentez-lui la téléassistance comme une solution qui vous rendra plus serein lorsque vous êtes absent.

Aussi, certains séniors craignent-ils cette décision, car ils redoutent un éloignement de leurs familles. Pour ce point, vous devez rassurer votre proche âgé sur le fait que vous ne l’abandonnerez pas et que vous passerez le voir régulièrement. S’il se sent seul, il pourra toujours avoir une personne avec qui discuter. Pour avoir le détail des prestations des services de téléassistance, cliquez ici et échangez avec des professionnels.

Rappelez à votre parent qu’il peut encore vivre pleinement sa vie grâce à la téléassistance

La majorité des séniors ont une conception assez différente de la téléassistance. Ils pensent à tort que le dispositif est intrusif et qu’ils sont sous haute surveillance toute la journée. Pour les convaincre du contraire, vous devez leur décrire le mode de fonctionnement de la téléassistance. Pour y arriver, je vous recommande de mettre en avant l’argument de l’indépendance.

Plus précisément, il s’agit d’expliquer à votre proche âgé que la téléassistance ne s’immiscera pas dans son intimité. Il conserve son indépendance, décide de ce qu’il veut faire et du moment auquel il souhaite le faire. De plus, les opérateurs de la téléassistance ne peuvent pas le contacter s’il n’en a pas clairement manifesté le désir.

Par ailleurs, il serait important que vous rappeliez également la facilité d’utilisation du matériel de téléassistance. Votre parent âgé n’aura pas besoin de mémoriser des numéros ou de manipuler des outils de dernière génération. Tout ce qu’il aura à faire, c’est d’actionner un simple bouton pour alerter les services de téléassistance en cas de problèmes.

Proposez-lui de l’aider à rechercher différents fournisseurs de services de téléassistance

Votre soutien et votre disponibilité seront déterminants pour convaincre votre parent âgé de souscrire un service de téléassistance. Vous avez la responsabilité de l’accompagner dans le choix d’un organisme proposant ce type de service. Ainsi, après l’avoir convaincu des avantages liés à cette solution, prenez les choses en main et proposez-lui votre aide pour la recherche.

À ce niveau, soyez à l’écoute du sénior pour comprendre ses besoins et les prestations qu’il souhaite avoir. Sur cette base, vous pourrez chercher une entreprise de téléassistance susceptible d’y répondre. Prenez contact avec plusieurs opérateurs et demandez-leur des devis pour avoir une idée des prix.

Une autre possibilité serait d’utiliser des comparateurs en ligne pour trouver les meilleures offres à des prix préférentiels. Vous analyserez ensuite avec votre parent âgé les différentes propositions qui vous auront été soumises. De commun accord, vous retiendrez celle qui lui convient le mieux.

Encouragez votre parent à parler à des proches qui ont utilisé la téléassistance

Si votre parent âgé est sceptique à l’idée de prendre une téléassistance, c’est parce qu’il appréhende ce nouveau dispositif. Pour le tranquilliser davantage, vous pouvez faire appel à des connaissances qui ont déjà bénéficié de cette solution. Les échanges pourront l’aider à mieux comprendre les aspects pratiques de la téléassistance et à lever certaines équivoques. De même, il lui sera plus facile de se projeter et d’affiner les prestations qu’il pourrait solliciter auprès des entreprises de téléassistance.

Une autre option est de rechercher sur internet des témoignages de personnes ayant eu recours à la téléassistance. Vous les trouverez sur les sites internet des opérateurs de téléassistance. En les lisant, votre parent âgé pourra s’apercevoir de son utilité. Il aura une idée des problèmes que la téléassistance a permis de résoudre chez d’autres personnes âgées. Tout ceci contribuera à dissiper ses craintes et le convaincre que la téléassistance est la meilleure chose qu’il puisse faire pour sa sécurité.