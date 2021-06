3 idées pour partir se reposer dans l’Ouest de la France

Les vacances sont là et vous avez choisi de les passer dans l’Ouest de la France. Cette région est connue pour les endroits idylliques qu’il offre. Cependant, vous manquez d’idées en ce qui concerne les activités que vous pouvez faire une fois sur place. Plus de soucis ! Voici 3 idées qui peuvent vous garantir un séjour inoubliable dans l’Ouest de la France.

Vivre des moments mémorables sur le lac du Bourget

Situé à l’Ouest de la Savoie, le Lac du Bourget est un endroit où vous pouvez vous rendre pour prendre du bon temps. C’est un véritable petit coin de paradis qui vous donne la possibilité de profiter pleinement des paysages exceptionnels. Plusieurs activités nautiques peuvent être pratiquées notamment le Surf en Kayak, la marche sous-marine, la plongée en Snuba, le Hockey/Rugby Aquatique, etc.

Non loin du lac du Bourget, il est aussi possible de bénéficier d’un séjour détente et de remise en forme grâce à une cure Thalasso. Ce traitement médical à base d’eau de mer confère de nombreux bienfaits. Il vous permet de soulager le système locomoteur et d’optimiser le bien-être. Vous retrouverez aux programmes des massages, modelages, hammam, sauna, etc. De plus, en optant pour une thalassothérapie Atlantique, vous bénéficierez des soins cosmétiques pour le visage et le corps.

Il s’agit de l’exfoliation grâce au sel, de l’hydratation, éclat pour une peau douce, lisse, rajeunie et une bonne mine. En ce qui concerne votre corps, il vous sera proposé des soins anti-âge, amincissants, relaxants et énergisants. Aussi, les femmes enceintes sont les bienvenues. Elles pourront profiter des cures prénatales. Ces cures les invitent à la détente, à la sérénité, régulent la prise de poids et les préparent à l’accouchement.

Faire un citytrip sur le Canal du Midi

Le Canal du Midi est un lieu hautement reposant. Étendu sur près de 250 kilomètres de Toulouse jusqu’à la mer Méditerranée, il est très apprécié de tous. Ces rivages sont débordés de très beaux villages de caractère à visiter. C’est l’exemple du Chaos de Réals, les barres rocheuses de Cazedarnes la carrière de marbre de Coumiac ou l’étang de Capestang.

Que ce soit en péniche, à vélo ou encore à pied, vous allez adorer découvrir ces paysages champêtres et paradisiaques. Tout ceci vous donne l’assurance de vivre des moments incroyables. De plus, de nombreux hébergements calmes et de qualité se trouvent à proximité. Tout est mis en place pour vous décompresser comme il se doit avant de redémarrer la vie active.

S’offrir une escapade sur la Côte de Granit Rose

La Côte de Granit rose doit son nom à sa géologie si particulière. Se situant entre la Ceinture Dorée et la Côte de Goëlo, elle est si admirée en raison de ses rochers aux formes poétiques. Ces rochers vieux de 300 millions d’années offrent aux visiteurs de magnifiques panoramas colorés. Ne vous inquiétez pas ! Ce site d’exception saura vous ravir et vous donner l’envie de revenir.