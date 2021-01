Blackjack : Règles et stratégies

Le Blackjack est un simple jeu de cartes qui compte plus de joueurs que la roulette, le craps et le baccarat réunis. Le Blackjack est principalement un jeu de chance et de hasard, mais aussi un jeu de stratégie. Vous aussi, vous pouvez flirter avec la chance féminine sur l’un des jeux de casino les plus populaires de la planète.

Comprendre les “règles de la maison”

La plupart des casinos se tiennent toujours sur le 17 et plus. Certains “frappent” un “17 mou” tout 6 et un as. Certains casinos exigent une “ante” comme au poker (le jeu dans ces casinos favorise la maison jusqu’à 20 %). Vous comprendrez rapidement les règles de votre casino lorsque vous vous asseyez pour jouer.

Les casinos ont des règles différentes en matière d’assurance, de fractionnement et de doublement de la mise lorsqu’il s’agit de savoir comment et quand vous pouvez le faire. Votre dealeur vous le fera savoir si vous en arrivez là. Par exemple, certains casinos ne vous laisseront pas partager un tiers d’as ; pour la reddition, certains respectent uniquement la reddition anticipée ou tardive.

Savoir les implications d’assurance, du fractionnement, du doublement et du rachat

Toutes ces actions supplémentaires favorisent la maison lorsqu’elles sont mal utilisées – ce ne serait pas un jeu de casino si le contraire était vrai !

Lorsque vous faites un pari d’assurance, vous pariez que la carte maîtresse du dealeur est un 10, un valet, une dame ou un roi. Il y a 13 rangs potentiels de cartes dans le jeu. Vous avez moins de 1 et 3 chances que cela paie. Le meilleur moment pour faire un pari d’assurance est lorsque le compte est peu importe ce que vous avez trouvé. Si le dealeur a un blackjack, vous aurez un “push” (égalité) avec le dealeur ; votre pari d’assurance paiera 2-1 ce qui est mieux que le pari original de 3-2 !

En cas de doublement, vous n’avez droit qu’à une seule carte. Il se peut que vous n’aimiez pas la main avec laquelle vous vous retrouvez. En fait, c’est sur quoi le casino compte ! Ne doublez jamais votre mise si le dealeur est un as ou une face de carte (sauf si vous avez 11).

Le fait de diviser peut transformer une excellente main en une main terrible, et vice versa. Voici quelques règles de base :

Ne jamais diviser des 5 si votre total est de 10 ; vous risquez de finir fort.

si votre total est de 10 ; vous risquez de finir fort. Divisez toujours les 8 et les As , en divisant des 8, vous transformez des perdants probables en gagnants probables.

, en divisant des 8, vous transformez des perdants probables en gagnants probables. Partager les as est avantageux, mais comprenez bien ceci : Vous n’êtes autorisé à partager les as qu’une seule fois, et vous ne pouvez prendre qu’une carte pour chaque nouvelle main. Certains casinos ont fait cela parce que partager les as, sans aucune restriction, est un grand avantage.

Une fois que vous avez “abandonné” votre main, les actions du dealeur sont sans importance (pour vous). Si la main du dealeur tourne mal, vous avez déjà renoncé.

Comprendre le comptage des cartes

Vous ne comptez pas littéralement la valeur de toutes les cartes. Ce que font certains joueurs doués, c’est compter la “valeur” du paquet, ou, plus précisément, le nombre d’as et de dizaines qu’il reste à jouer. S’il reste des lots à voir, ils augmentent leurs mises, sachant qu’il est plus probable qu’ils obtiennent une bonne main.

Les casinos ont cependant compris cela, et la plupart d’entre eux utilisent désormais plusieurs jeux de cartes dans le sabot ou coupent le jeu, ou les deux. Avec six jeux de cartes en jeu et plus de cartes retirées, il est peu probable qu’avec une faible pénétration, on puisse suivre le nombre de bonnes cartes dans le jeu.