Quels examens passer avant de pouvoir conduire votre propre bateau ?

Aimeriez-vous prendre le large à bord de votre bateau pour vos prochaines vacances ? C’est bien possible, mais avant, vous devez être formé à la conduite. En France et dans la plupart des pays européens, il faut en effet passer l’examen du code bateau avant de conduire un engin de plaisance d’une puissance supérieure à 4,5 kW (6CV). À cet effet, il existe différents permis pour rouler soit sur les lacs, les canaux, les rivières ou en mer. Découvrez ici quels examens vous devrez passer avant de conduire votre propre bateau.

Commencez par passer le code bateau

La base pour conduire un navire de plaisance ou une embarcation à moteur est de comprendre le code pour le permis bateau et de passer respectivement un examen théorique et un examen pratique pour l’obtenir. Aujourd’hui, les conditions de passage du code bateau ont énormément évolué et il est possible de passer cet examen à la Poste. Cela signifie que les modalités sont désormais confiées aux opérateurs privés.

Plus de 800 sites postaux sont actuellement disponibles en France, sur tout le territoire, afin de faciliter la tâche aux candidats. Ceux-ci peuvent passer par une école de formation bateau en s’inscrivant sur son site.

La condition pour composer cet examen est d’avoir l’âge minimum requis (16 ans) et d’avoir suivi une formation de 5 heures au moins sur le code bateau au sein d’une école. À cet effet, il existe de nombreux prestataires qui vous proposent aujourd’hui des programmes de bateau-école en ligne. Ces derniers mettent à votre disposition des produits faciles d’utilisation et des services modernes vous permettant de vous entraîner au mieux afin de préparer efficacement votre examen théorique. Avec ces programmes, vous pouvez plus facilement et de manière flexible réviser le code bateau en ligne avec des corrections détaillées.

Les différents types de permis bateaux

Il existe principalement trois permis pour conduire un navire de plaisance, un yacht ou une quelconque autre embarcation à moteur. Ce sont :

le permis côtier,

le permis hauturier,

le permis fluvial.

Le permis côtier est aujourd’hui l’équivalent du permis A délivré en 1993. Il correspond au premier niveau du permis bateau, ce qui permet à ceux qui le détiennent de naviguer de jour et de nuit à une distance de six miles nautiques (au maximum) d’un abri. Il faut avoir 16 ans pour passer l’épreuve et certaines conditions spécifiques s’appliquent pour les personnes n’ayant pas encore cet âge. À côté, le permis hauturier est une extension du permis côtier. Il est sans restriction de distance et il faut d’abord être détenteur du permis côtier pour pouvoir l’obtenir. Si un candidat souhaite passer directement ce type de permis sans autre permis préalable, il devra se soumettre à des épreuves supplémentaires.

Par ailleurs, le permis fluvial aussi connu sous le nom de permis de plaisance en eaux intérieures est une autorisation qui permet de conduire un bateau d’une longueur maximale de 20 mètres sur les lacs, les fleuves et les rivières. Pour les embarcations dépassant cette taille, il faut ajouter au permis l’extension « grandes eaux intérieures ».

Quels sont les meilleurs endroits où naviguer en France ?

La France est un pays de bateaux et de rivières, de fleuves, d’océans et de lacs. Ses rivières sont très nombreuses et représentent l’essentiel des lieux à visiter pour les amateurs de navigation. Les plus connus sont :

les grandes rivières du midi (Aude, Hérault, Garonne et Dordogne) au sud, le Rhône au centre,

les canaux de la région parisienne en Île-de-France,

les rivières de Bretagne au nord,

les rivières poitevines qui sont très accessibles grâce aux aires de services qui sont disponibles,

Les deux plus grands fleuves français (le Rhin et la Loire).

La mer est surtout fréquentée par les plaisanciers dans les Alpes-Maritimes, le Var et la vallée du Rhône. Le Croisic et Concarneau sont des endroits particuliers pour naviguer sur l’océan Atlantique.