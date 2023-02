3 cadeaux exceptionnels à offrir à un fan du Japon

Originale et atypique, la culture nipponne est appréciée par de nombreuses personnes à travers le monde entier. Il arrive alors très souvent que l’un de nos proches soit un grand amoureux du pays du soleil levant. Pour faire plaisir à quelqu’un qui est passionné par le Japon, rien de mieux qu’un cadeau ayant un rapport avec cet univers fascinant pour être certain de le toucher. Je vous propose ainsi 3 idées de cadeau exceptionnel à offrir à un fan du Japon.

Offrez un authentique katana japonais

Comme on peut le lire sur le site Tadefense.com, plus qu’un simple sabre, le katana japonais est l’un des symboles du pays. Il occupe une place importante dans l’identité du Japon, car c’est la principale arme des samouraïs, les guerriers légendaires de l’empire. L’histoire de ce sabre antique a donc traversé les siècles, mais aussi les frontières pour devenir accessible à tous aujourd’hui. En offrant un katana authentique à votre proche, vous optez ainsi pour l’une des armes les plus célèbres de la civilisation nipponne.

Pour être certain de la qualité du sabre que vous achetez, je vous recommande de vous rendre sur un site spécialisé dans la fourniture d’armement légal. La valeur d’un katana étant aussi déterminée par l’histoire liée à sa fabrication, n’hésitez pas à mettre le prix pour vous procurer une arme japonaise authentique. Si votre ami est un passionné d’art japonais, détenir un véritable katana lui fera forcément plaisir. Inséré dans sa pochette et déposé sur le râtelier, ce sabre possède un atout décoratif très intéressant. C’est un ensemble qui trouve facilement sa place dans un salon ou dans un bureau.

Optez pour une réplique de la peinture La Grande Vague de Kanagawa

Créée par Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa est une estampe japonaise très populaire qui fascine tous les amateurs d’art, même au-delà des frontières nipponnes. Véritable œuvre emblématique du pays, son auteur est d’ailleurs considéré comme l’inventeur du terme « Manga », pouvant être traduit par « Dessin libre ». Précis et réaliste, l’artiste montre avec cette gravure sur bois, la force de la nature par rapport à l’homme. On y remarque notamment un grand mur d’eau qui se déroule et se dresse contre les bateaux de pêche.

À côté de la vague qui est l’élément central du dessin, on aperçoit le mont Fuji qui est un lieu sacré et symbolique au Japon. Hokusai a su donner de la profondeur à cette estampe en deux dimensions grâce aux couleurs et aux traits. Cela lui a valu beaucoup de succès puisque plusieurs exemplaires sont aujourd’hui détenus par de grands musées tels que le British Museum ou encore la Bibliothèque nationale de France. Une réplique de ce chef-d’œuvre comme cadeau répond parfaitement au thème nippon et touchera certainement un fan du Japon.

Trouvez un kimono en soie de la plus belle qualité

On ne peut pas parler du style vestimentaire du Japon sans évoquer le kimono, un habit traditionnel riche d’une histoire vieille de 1000 ans. Autrefois, les Japonais l’utilisaient pour différencier les différentes classes sociales. Aujourd’hui, le kimono est toujours porté par la population, mais surtout lors des célébrations importantes. C’est un cadeau insolite et idéal pour toute personne passionnée par la culture japonaise. Vous devez tout de même veiller à la qualité du tissu, la soie étant la meilleure option pour donner davantage de valeur à votre présent. Vous pouvez aussi choisir un kimono version samouraï pour un homme ou un style de geisha pour une femme.