Ravivez la ferveur de votre foi dans le judaïsme

Le judaïsme est la religion des descendants des grands noms de la Torah : Abraham, David et Jacob. C’est aussi la plus ancienne religion monothéiste. La foi juive se manifeste à travers un certain nombre de symboles. Elle peut se pratiquer au quotidien en respectant certaines coutumes et traditions. Si vous avez perdu ces habitudes, il existe certaines solutions pour raviver la ferveur de votre foi.

Quels sont les symboles du judaïsme ?

Les symboles les plus importants du judaïsme sont :

la ménorah (chandelier à sept branches),

l’étoile de David,

le chabbat (ou shabbat),

le tsitsit,

la mezouzah.

La ménorah symbolise la présence divine dans le temple de Jérusalem. Ce chandelier rappelle aussi le miracle de l’huile qui a brûlé pendant huit jours dans le temple reconstruit après l’exil babylonien. L’étoile de David est le symbole par excellence de la religion juive. Le chabbat, quant à lui, est un jour de repos hebdomadaire en souvenir de la création du monde.

Le tsitsit est constitué de franges pendues à l’extrémité des fils du talit et rappelle les commandements de Dieu. Enfin, la mezouzah est la boîte contenant une prière. Elle est fixée à l’entrée des maisons juives et rappelle l’alliance entre Dieu et le peuple juif.

Comme on peut le voir sur le site O-judaisme.com, il existe d’autres symboles importants pour les juifs. Les tephillin, par exemple, sont des boîtes contenant des passages de la Torah. On peut par ailleurs citer le châle de prière, la kippa et la houppa.

Comment affirmer votre foi chez vous ?

Il existe plusieurs façons de manifester son judaïsme à la maison. Le respect du mitzvot (ou de la mitzvah) est l’élément principal. Il consiste à pratiquer les commandements au quotidien comme observer le shabbat, manger casher, etc.

Pour raviver votre foi, vous pouvez aussi prier régulièrement. Accompagnez vos prières du siddour (livre de prières) ou en récitant des textes de la liturgie juive. L’étude de la Torah et des textes juifs, seul ou en groupe, est aussi une manière de renouer avec votre religion. Pensez par ailleurs aux actes de bienfaisance et à la tsedaka (aumône) pour aider les autres.

Les fêtes juives font partie intégrante d’une pratique active et ne doivent pas être négligées. Pessa’h, Chavouot ou Hanoucca sont les plus importantes. Célébrez ces fêtes en suivant les coutumes et les traditions associées à chacune d’entre elles.

Il est également important d’avoir des symboles juifs dans votre maison. Privilégiez notamment l’étoile de David et la mezouzah, par exemple. Ayez souvent des contacts avec la communauté juive pour renforcer votre sentiment d’appartenance et de solidarité.

Les accessoires pour les grandes fêtes juives

Les accessoires pour les grandes fêtes juives incluent des objets comme :

des châles de prière,

des phylactères,

des mezouzahs,

des ménorahs.

Comme nous l’avons déjà évoqué, les châles de prière sont souvent portés par les hommes lors de la prière quotidienne. Les phylactères (ou tephillin) sont attachés à la tête et au bras droit pendant la prière matinale.

Notons que les ménorahs sont également utilisées durant la fête de Hanoucca pour allumer des bougies. Tous ces accessoires sont importants pour les célébrations et les pratiques religieuses des personnes juives. Ils sont souvent utilisés pour rappeler les traditions et les enseignements du judaïsme.