Comment choisir le bon cimetière ?

Face à la perte d’un proche, choisir le bon cimetière peut sembler une décision insurmontable. Il faut prendre en compte plusieurs aspects pour honorer sa mémoire avec dignité et respect.

Aujourd’hui, nous allons explorer ce processus de choix d’un cimetière et découvrir comment faire le meilleur choix possible.

Les différents types de cimetières

Les cimetières sont des lieux funéraires où les défunts sont inhumés selon trois principaux types: municipaux, privés et religieux. Dans un cimetière municipal, une concession est perpétuelle et à titre gracieux et les tarifs sont peu élevés.

Dans un cimetière privé, la concession n’est pas nécessairement à vie et le prix est plus élevé que dans un cimetière municipal. Enfin, les cimetières religieux présentent des règles propres à chaque religion qui régissent l’inhumation ainsi que les monuments funéraires ou autres objets honorant la mémoire du défunt

Les monuments funéraires

Les monuments funéraires rendent hommage aux défunts en portant leurs noms ou en reprenant des symboles liés à leur identité ou leurs convictions. Une pierre tombale est généralement constituée de granit, de marbre ou d’ardoise, elle indique la date du décès et peut parfois comporter un portrait du défunt.

La stèle est la version verticale de la pierre tombale, tandis que le mausolée est une structure permanente plus grande construite pour abriter plusieurs corps.

Comment choisir le bon cimetière ?

Le choix d’un cimetière doit être fait avec soin et respect car il sera le lieu de repos éternel du défunt. Ainsi, il faut prendre en compte certains éléments pour trouver l’emplacement idéal de la Mise en terre dans les Laurentides :

Déterminer le type de concession

Les concessions tombales sont accordées pour une durée limitée comme pour un enterrement temporaire, ou illimitées comme pour un enterrement permanent.

Choisir la commune

La commune choisie devrait être proche du domicile du défunt afin que ses proches puissent être régulièrement au cimetière pour se recueillir et entretenir sa tombe.

Respecter les dernières volontés du défunt

Dans certains cas, si les derniers souhaits du défunt concernant son enterrement ont été clairement exprimés de son vivant, alors il convient de les respecter et de chercher ensuite un lieu conforme à ses exigences.

En conclusion, chaque proche a le devoir sacré d’honorer la mémoire du défunt, et le choix d’un cimetière est une étape primordiale. Il doit être fait avec respect et sérieux, tout en prenant en compte les considérations liées au type de concession, à la commune et aux dernières volontés du défunt.