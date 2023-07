Nos 3 astuces pour gagner gros en jouant à la roulette en ligne

Jouer au casino en ligne, c’est un loisir de plus en plus répandu. Et comme pour le poker, devenir joueur professionnel est tout à fait possible ! Certains se spécialisent dans une discipline, c’est d’ailleurs plus pratique pour profiter de tous les bonus qui vous sont offerts. Les machines à sous, le blackjack ou le vidéo poker font tous l’objet de guides spécialisés.

Votre passion, c’est la roulette ? Et si vous gagniez le pactole grâce à ce jeu centenaire, sans perdre la boule ? Voici nos trois astuces pour optimiser vos gains à la roulette, surnommée la Reine des Casinos.

Suivre les conseils des meilleurs guides casino

La roulette est un jeu de casino bien particulier, il ne s’agit pas, comme à la machine à sous ou les jeux de cartes à gratter, de seulement laisser faire le hasard. Pour bien commencer son activité de joueur de roulette, il faut d’abord en connaître toutes les règles dans le détail.

Pour ce faire, nous vous conseillons de consulter les meilleurs guides sur le sujet, ils sauront parfaitement vous aiguiller. Pour apprendre les bases du tapis de mise, les différentes variantes, ainsi que le vocabulaire du croupier, ce sont les sites internet spécialisés qu’il vous faut. Un bon guide ne vous enseigne pas seulement les bases de la roulette, il est aussi là pour vous expliquer l’importance de s’entraîner sur les jeux gratuits avant de se lancer dans le grand bain.

Aussi, jouer à la roulette peut être un divertissement, mais également un moyen de gagner beaucoup d’argent de manière relativement facile. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à consulter la rubrique dédiée de chaque guide pour savoir comment devenir riche grâce à la roulette en ligne.

Gérer sa bankroll comme un champion

Si vous êtes un joueur novice, vous vous demandez peut-être d’où vient ce conseil étrange. En effet, bien gérer son budget, c’est la clé ultime de toute dépense efficace. Mais finalement, qu’est-ce que cela veut dire, de bien gérer son budget ?

Commencez par définir un budget bien précis alloué entièrement à votre passion, sans jamais dépasser cette somme. Pensez que dans les premiers temps ou en cas de malchance, vous pouvez perdre l’intégralité de cette somme, alors ne grignotez pas dans vos économies, cela pourrait être dangereux !

Définissez aussi un moyen de paiement qui vous convient entièrement. Si vous voulez être certain de maîtriser à 100% votre budget, alors optez par exemple pour un ticket prépayé, puisqu’il vous suffira de l’acheter et de recharger votre compte joueur sans crainte de dépasser la somme que vous aviez prévue. En effet, il n’y a aucun lien entre votre compte et cette somme d’argent.

Choisissez votre martingale

Pour gagner un maximum sur le jeu de la roulette, il ne suffit pas de connaître les règles, il vous faudra aussi avoir vos petits secrets pour savoir comment gagner beaucoup plus sur ce jeu fantastique de la roulette.

Connaissez-vous les systèmes de martingale ? Ce sont des astuces mathématiques de mises pour pouvoir gagner à tous les coups. Attention, il vous faudra être patient, car si vous êtes sûr de gagner, cela sera petites sommes par petites sommes, alors ne vous perdez pas en chemin !

Les martingales sont nombreuses, mais il est capital de vérifier si vous avez le droit de les utiliser sur les casinos en ligne. En effet, ces systèmes peuvent être interdits, ou tout simplement impossibles à mettre en place à cause de certaines limites de mise. Alors avant de tout vouloir connaître des méthodes de Paroli et d’Alembert, prenez l’information à la source en consultant le service client de votre casino en ligne ou bien en lisant les conditions générales d’utilisation.