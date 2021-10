Faire appel à des prestataires en ligne pour la préparation des obsèques

Les prestataires œuvrant dans le business de la mort sont de plus en plus nombreux et diversifiés. Et pour faciliter la tâche des familles endeuillées, ils simplifient les procédures de commande et de réservation grâce à leur site internet. Nous allons justement vous parler des avantages de faire appel à des prestataires en ligne. Nous allons ensuite vous donner quels services sont surtout disponibles sur internet.

L’avantage de faire appel à des prestataires en ligne

Avoir plusieurs prestataires à inclure dans son choix

Comme tout achat sur internet, faire appel à des prestataires en ligne pour la préparation des obsèques permet de mieux choisir. En effet, vous avez à votre disposition plusieurs prestataires à inclure dans votre choix, grâce aux moteurs de recherche et d’autres outils en ligne. Vous pourrez comparer non seulement les prix, mais aussi la qualité des produits en farfouillant dans les catalogues de chaque prestataire. Par ailleurs, internet vous sera également d’une grande aide si vous êtes à la recherche d’idées originales.

La rapidité de la procédure

Commander en ligne permet aussi de gagner énormément de temps. Outre le choix du prestataire, le choix du produit et le paiement se font aussi plus rapidement. Si nécessaire, vous pouvez concevoir le produit en restant chez vous, comme c’est le cas sur https://plaquedeces.fr/ pour une plaque mortuaire. Enfin, vous n’êtes plus obligé de vous déplacer pour le récupérer, le produit vous sera généralement livré grâce à un service de livraison.

Commander en ligne est devenu facile

Grâce à l’essor des différentes technologies, commander ou réserver en ligne est devenu plus facile. Les différentes fonctionnalités désormais disponibles facilitent vraiment les procédures. La conception en ligne que nous avons déjà évoquée est l’un des exemples les plus pertinents. En plus, les paiements sont réellement sécurisés, réduisant considérablement les risques d’arnaques.

Les services proposés en ligne

Les pompes funèbres

Le choix et le contrat des services des pompes funèbres se font généralement en ligne. Dans chaque préfecture et dans les établissements de santé publics, une liste de prestataires est mise à votre disposition. Le service des pompes funèbres s’occupe de l’organisation des funérailles, l’inhumation ou de la crémation, le transport du corps et sa conservation.

Cependant, ces prestataires proposent aussi d’autres services. Ces derniers peuvent être inclus dans le pack de base proposé et constituer ainsi un moyen pour l’entreprise de se démarquer de ses concurrents. Mais ces services peuvent aussi être proposés séparément et facturés en sus par l’agence funéraire.

Les services d’éditions et d’impressions

Ce sont surtout les services d’édition des avis de décès et des remerciements qui sont concernés. Tout se fait désormais en ligne, allant du choix de design jusqu’à la livraison. Il vous suffit généralement de vous connecter au site de ces prestataires, de concevoir votre carte directement en ligne et de fournir une liste d’adresses pour la livraison du courrier. Les remerciements peuvent aussi être adressés par voie électronique, même si cette pratique ne fait pas encore l’unanimité.

Les plaques mortuaires

Pour la réalisation des plaques mortuaires, il n’est plus nécessaire de se déplacer chez le graveur. Pour commander une plaque en pierre naturelle comme le granite ou une plaque en plexiglas imprimée, il vous suffit de vous rendre sur le site web du prestataire. Comme l’édition des avis ou des remerciements de décès, vous concevez votre plaque décès en ligne avant de valider votre commande. Le prestataire se charge ensuite de vous livrer votre plaque mortuaire à l’adresse indiquée.

Les fleurs et les autres éléments de décoration

Les familles qui choisissent le passage en funérarium choisissent généralement de décorer les lieux. Pour ce faire, elles ont surtout besoin de fleurs, mais aussi d’autres éléments de décoration. Pour leur faciliter la tâche, les fleuristes et les vendeurs d’éléments décoratifs proposent leurs services en ligne. Ainsi, le client n’est plus obligé de se déplacer. Il lui suffit de choisir des produits et d’effectuer sa commande en ligne. Le colis sera ensuite livré directement à la chambre funéraire.

Les services de locations de véhicules

Le transport du défunt est un service proposé par les services de pompes funèbres. Celui des membres de la famille, en revanche, est un service annexe. Et pourtant, il arrive très souvent que la famille souhaite un véhicule commun adapté pour l’occasion au lieu d’amener chacun sa voiture. C’est ainsi que les services de location de voitures proposent aussi ce type de véhicule, destiné spécialement à des obsèques. Les procédures de réservations se font entièrement en ligne. Et au moment prévu, la voiture et son chauffeur attendront les membres de la famille dehors.