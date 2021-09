Les avantages des maisons préfabriquées.

La construction d’une maison coûte de plus en plus cher ainsi, beaucoup de personnes optent désormais pour la maison préfabriquée, modulaire ou en kit. C’est une construction réalisée avec des structures fabriquées en usine qui sont ensuite montées sur le terrain affecté. C’est une alternative pas chère aux constructions en dur, et elle est réalisée en peu de temps. Tout de suite, découvrons ensemble les avantages des maisons préfabriquées.

Qu’est-ce que l’on entend par maisons préfabriquées ?

Une maison en kit préfabriquée est une maison avec plusieurs modèles que l’on bâtit en atelier ou en usine. Une grande partie de ses composants structuraux sont donc faits hors chantier. Ces derniers sont ensuite assemblés pour former un tout, une habitation fonctionnelle. Le nombre des modules et la complexité d’installation dépendent du transport et des dimensions de la maison préfabriquée. En général, les pièces à rassembler comprennent les murs extérieurs, le toit, les poutres, les moules, les planchers et les cloisons intérieures. Une fois installée, elle est tout de suite habitable : fenêtres et portes posées, système électrique achevé, murs peints… Avec toutes les techniques de construction actuelles, les maisons préfabriquées en Abitibi-Témiscamingue offrent le même confort qu’une maison classique, à la différence qu’elle présente plus d’avantages (économique, écologique et moderne). Différents styles sont possibles, mais on peut aussi réaliser une construction sur mesure suivant nos goûts et nos besoins. En guise d’information, la maison usinée respecte les normes et les législations en vigueur. Ainsi, tous les modules sont soumis à des contrôles rigoureux avant l’expédition sur le chantier d’emplacement. Le concept a vu le jour en 1955, et à ses débuts, ce type d’habitat était destiné au secteur des travaux publics. Actuellement, la maison préfabriquée, qu’elle soit en acier, en PVC, en béton ou en bois, séduit de plus en plus de personnes.

Tous les atouts des maisons préfabriquées

Le premier atout de la maison préfabriquée est son coût et le temps de construction. Vu que tout est fait en usine, le temps de construction est grandement réduit, c’est seulement en quelques semaines. Quant au coût, c’est réduit aussi, car il y a moins de matériaux et d’outils employés, et en plus, ils sont moins chers que ceux que l’on utilise dans la construction traditionnelle. Notons encore qu’il n’y a pas d’imprévus de prix à cause des coûts non programmables ou des intempéries. Ensuite, la maison préfabriquée possède une excellente isolation acoustique et thermique, elle est parfaitement isolée et protégée de la chaleur et de l’humidité extérieure. Aussi, elle est résistante puisqu’elle est réalisée avec des matériaux de haute qualité. Ainsi, elle a une longue durée de vie et une grande robustesse à l’inverse des maisons classiques. Il faut aussi préciser qu’elle est modifiable et personnalisable à volonté. Il est facile d’agencer les pièces, de créer des portes et des fenêtres, de faire une extension… Elle peut évoluer au fur et à mesure que la famille s’agrandit.