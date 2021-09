Décoration : astuces pour donner l’illusion d’une pièce plus grande

Tout le monde n’a pas le luxe d’habiter dans une grande maison, mais ça n’empêche qu’il est possible d’agrandir notre intérieur sans pousser les murs. En effet, il existe plusieurs astuces déco pour donner à notre logement l’illusion d’être plus grand. Que vous ayez un salon avec un plafond trop bas, une chambre toute en longueur, une entrée trop étroite… lisez bien ce qui va suivre pour leur donner une impression de grandeur.

Les bonnes couleurs

Notre premier conseil pour agrandir visuellement votre intérieur est de changer la peinture aux murs afin que votre intérieur soit lumineux. Une pièce qui est baignée par la lumière paraît toujours plus grande qu'une autre plus sombre. L'idéal est de poser aux murs des couleurs claires, car elles réfléchissent très bien la lumière et donnent une impression d'espace. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre du blanc du sol au plafond pour ne pas rendre votre logement froid ou aseptisé. Pour aucune faute de goût, optez pour le beige vanille, le sable, le lin, l'ocre, le grège ou le champagne. Il est aussi possible de prendre des tons pastel, n'hésitez pas à jouer sur ces couleurs sur tous les murs. Vous pourrez également contraster en mélangeant les coloris doux, naturels et clairs avec des nuances plus dynamiques.

Les miroirs

On ne le pense pas toujours, mais les miroirs sont d’une grande efficacité quand on veut donner à notre intérieur une illusion de grandeur. Ils réfléchissent bien la lumière. On pense donc à les accumuler à plusieurs endroits. Pour de l’originalité, optez pour des miroirs de différentes formes et tailles. L’autre possibilité est de prendre un grand miroir. Plus il est grand, plus il réfléchit bien la lumière. Si vous mettez un miroir imposant sur un pan de mur en entier, il y a une vraie sensation d’infini. Notre conseil est de placer ces miroirs en face d’une fenêtre. De plus, n’oubliez pas qu’ils sont utiles et décoratifs, c’est un élément important dans la décoration d’intérieur.

Le désencombrement

En plus de ces différents conseils, pour agrandir davantage votre intérieur, passez par un désencombrement. Une grande charge visuelle avec beaucoup d’éléments apparents, de gros meubles, plusieurs objets au sol… fait réduire la taille de la pièce. Vous pourrez les changer par des meubles bas donnant l’impression que les murs sont plus hauts. L’autre option est de miser sur la transparence en choisissant des meubles en verre. Si vous ne souhaitez pas vous séparer de vos meubles, au moins, cachez-les astucieusement. La règle est de pouvoir circuler normalement, il ne faut pas que la circulation soit gênée par les meubles ou que vous deviez faire le tour de la pièce pour arriver au placard. Pensez encore à enlever les superflues, à faire le tri dans vos affaires, pour que vous ne soyez plus envahi par des choses inutiles.