Comment fixer une échelle de piscine ?

L’échelle de piscine est un accessoire qui se fixe aussi bien sur des piscines enterrées qu’hors-sol. Une fois installée, elle facilite les allers et les venues dans le bassin. Ce dispositif présente de nombreux avantages. Elle est facile à installer et prend peu de place. Le choix dépend néanmoins des caractéristiques de la piscine.

Quelles sont les caractéristiques d’une échelle de piscine ?

Tout comme l’escalier de piscine, l’échelle de piscine est un équipement qui permet de faciliter l’accès au plan d’eau. Facile à installer, ce dispositif se compose d’une ou de deux rampes sur lesquelles des marches ou des barreaux sont posés. Le nombre de marches peut varier entre 2 et 4, en fonction de la profondeur de la piscine.

L’échelle de piscine est le plus souvent fabriquée en acier inoxydable. Ce matériau offre, en effet, de nombreux avantages. L’inox est connu pour sa solidité et permet de produire un accessoire agréable à regarder. De plus, il résiste aux intempéries ainsi qu’aux variations de températures.

Il existe également des échelles de piscine qui se composent d’acier et de bois, voire d’aluminium et de résine de synthèse. La résine présente certains avantages non négligeables. Elle est légère et s’adapte bien aux conditions extérieures. De plus, elle offre beaucoup de liberté dans les formes.

Pourquoi faire le choix d’une échelle de piscine ?

L’échelle de piscine est un accessoire qui présente de nombreux avantages. Il s’agit d’un des équipements les plus abordables pour faciliter l’accès au bassin. De plus, ce dispositif est indispensable lorsque la profondeur de la piscine est importante. En effet, elle permet d’accéder au plan d’eau sans avoir à effectuer des efforts importants.

L’échelle de piscine présente également l’avantage d’être peu encombrant. Cela permet de ne pas altérer la surface de nage qu’offre la piscine. De plus, cet accessoire peut être retiré et rangé plus facilement.

Enfin, l’échelle de piscine contribue également à la sécurité de la piscine. En effet, une fois qu’elle est retirée, un enfant ne peut plus accéder au plan d’eau. Cela permet ainsi de limiter les risques d’accident et de noyade, notamment lorsque la piscine n’est pas surveillée.

Quelles sont les différentes variétés d’échelles de piscine

Il existe deux principales variétés d’échelle de piscine : l’échelle classique ainsi que l’échelle double.

Echelle de piscine classique

L’échelle de piscine classique est également connue sous le nom d’échelle murale. Elle équipe le plus souvent les bassins creusés et s’installe à l’intérieur de la pièce d’eau. L’échelle murale descend verticalement dans l’eau, en suivant les parois de la piscine. Elle se fixe sur les parois, voire sur la partie basse de la piscine. La partie haute du dispositif d’accès est recourbée, ce qui lui permet de se poser sur une margelle.

Echelle de piscine double

L’échelle de piscine double est un dispositif qui équipe les piscines hors-sol. Cet équipement est installé à cheval sur la paroi du bassin. Un des côtés de l’échelle se situe à l’extérieur du bassin, tandis que l’autre se trouve dans la piscine.

L’échelle de piscine double assure deux fonctions. Elle permet d’une part d’accéder facilement au plan d’eau. Elle contribue également à la sécurité de la piscine, puisqu’il s’agit d’un équipement amovible. En effet, il suffit de le retirer pour s’assurer que des enfants ne puissent nager dans la piscine lorsqu’aucun adulte n’est présent.

Comment installer une échelle de piscine ?

Installer une échelle de piscine n’est pas une tâche compliquée. En effet, cet équipement d’accès est vendu en kit avec tous les éléments de fixations. Il suffit donc de respecter les instructions de la notice afin de profiter de son échelle de piscine.

L’installation d’une échelle de piscine murale à fixer ne demande que très peu de travaux. L’opération peut être réalisée par une seule personne. Pour cela, il est nécessaire de percer deux trous sur la margelle, afin d’y introduire l’extrémité de la rampe d’accès. L’échelle de piscine est ensuite fixée à l’aide de colliers échoués sur le sol.

L’échelle symétrique, ou échelle double, est encore plus simple à installer. En effet, une fois assemblée, l’échelle se pose directement sur la paroi. Elle peut ainsi être retirée sans difficulté, lorsque cela s’avère nécessaire.

Comment choisir son échelle de piscine ?

Choisir une échelle de piscine ne doit pas être pris à la légère. Différents paramètres doivent être pris en compte afin d’assurer le confort et la sécurité des baigneurs.

Matériau

Le matériau utilisé pour la confection de l’échelle de piscine doit résister aux aléas climatiques, aux variations de températures voire aux agressions du soleil. De plus, il doit également supporter la corrosion qui est induite par la désinfection de la piscine. Cela est d’autant plus important lorsque la piscine est traitée par électrolyse.

L’échelle en acier inoxydable s’avère être un choix à prioriser du fait de sa solidité et de sa durabilité. Il s’agit d’un alliage d’acier et de chrome qui présente l’avantage de ne pas rouiller et de résister à la corrosion.

Les échelles de piscine en plastique en plastique ont l’avantage d’être plus abordables. Cependant, ces derniers se dégradent rapidement, et le revêtement peut devenir coupant lorsqu’il est usé. Elles ont néanmoins l’avantage d’être faciles à manipuler et peuvent prendre des formes très variées.

Sécurité

L’échelle de piscine doit assurer la sécurité des baigneurs. Cela signifie qu’elle doit être solidement fixée afin de supporter le poids des baigneurs. Il est également conseillé de privilégier des échelles de piscine qui sont équipées de marches. En effet, les marches sont plus stables et confortables que des barreaux. De plus, les marches peuvent avoir un revêtement antidérapant qui permet d’éviter tout risque de glissade.

Enfin, il ne faut pas négliger la sécurité des enfants. Par exemple, il est possible d’opter pour une échelle de piscine relevable pour empêcher l’accès au bassin. Il s’agit d’une échelle symétrique, dont les marches extérieures se relèvent, et peuvent être fixées en position haute. Il est également possible de s’orienter vers un modèle dont les marches extérieures se retirent et peuvent être rangées en lieu sûr.

