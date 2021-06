Les grandes tendances en décoration pour 2021 ?

Tout évolue et les tendances en décorations changent souvent. Certains types de déco reviennent à la mode alors que d’autres sont nouvellement créés. L’année 2021 a vu naître de nouveaux accessoires de décorations et la renaissance d’autres composants. Zoom sur les grandes tendances de décoration pour 2021.

Le bleu marine

Le bleu marine est l’une des couleurs les plus privilégiées cette année comme le montre Cottage. Elle offre aux pièces un aspect romantique et de puissance. Il ne fait aucun doute que vous l’aimeriez. Comment s’y prendre ? Optez juste pour quelques mobiliers de cette couleur, ou une telle peinture dans votre chambre, dans votre espace de travail ou encore dans votre salle de bain.

La tendance écologique

La crise sanitaire actuelle a eu un impact positif sur la prise de conscience générale. De plus en plus de personnes sont soucieuses de la protection de l’environnement et adoptent des gestes écoresponsables. Plusieurs optent donc pour la tendance « récup’ ». Elle consiste à récupérer les objets jugés inutiles et leur donner une deuxième vie.

Le papier peint

Les papiers peints refont surface en cette année. Longtemps délaissés à cause du faible nombre des modèles, ils sont désormais disponibles sous de multiples formats. Les fabricants produisent maintenant des papiers peints de différentes couleurs et en de différents motifs. Quels que soient vos besoins, il est probable que vous trouvez le papier peint qui vous convient parfaitement.

Le velours

Le velours est encore à l’honneur en 2021. Bien que considérée comme vieille, cette matière ne cesse d’attirer de plus en plus de personnes. Il redonne à vos pièces un aspect moderne ou un aspect vintage. À vous d’en faire usage comme bon vous semble. Vous pourriez vous procurer des canapés, des patères murales, ou des luminaires couverts partiellement ou entièrement de velours.

La couleur verte foncée

C’est l’une des couleurs très tendance cette année. Elle est souvent présente dans les cuisines, mais reste idéale pour les autres pièces. Vous avez le choix entre le vert canard, le vert chasseur, le vert sapin, etc. On recommande généralement de peindre les murs en vert, toutefois il est possible d’opter simplement pour des draps, des commodes, ou des canapés verts.

Le travertin

C’est une pierre naturelle souvent utilisée pour le carrelage. Aujourd’hui, elle est utile pour la décoration. On retrouve de multiples accessoires de décorations fabriqués à partir de cette matière. Son adoption permet d’avoir une décoration minérale très esthétique.

La laine bouclée

La laine a toujours été appréciée pour le confort qu’elle offre. C’est l’une des matières doudous très en vogue cette année. Elle optimise la commodité de vos poufs, vos canapés, vos chaises, vos fauteuils, vos chaises, etc. La laine bouclée a traversé plusieurs époques et ne cesse d’épater !