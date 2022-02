La véranda : la pièce idéale pour recevoir des amis

Véritable lieu de partage et de convivialité, la salle à manger est la pièce centrale d’une maison. Cependant, on peut parfaitement la remplacer par une véranda. Au même titre que l’extension physique d’une maison, la véranda est aujourd’hui devenue une pièce à part entière. À mi-chemin entre le jardin et la maison, c’est la pièce idéale pour les pauses repas et pour recevoir des amis. Quels sont les avantages d’avoir une véranda ? Quel matériau faut-il privilégier pour sa construction ? Combien faut-il prévoir au niveau du budget ? Pour en savoir davantage, on vous invite à lire cet article.

La véranda, une pièce en plus

Quel est l’intérêt d’installer une véranda chez soi ? Eh bien, il est toujours important d’avoir un espace supplémentaire dans la cuisine. Que ce soit pour ranger les ustensiles ou simplement pour cuisiner. La véranda est la solution d’aménagement par excellence pour cela puisqu’elle permet de gagner quelques m² de plus. Quelle que soit sa taille, il existe certaines règles à prendre en compte avant d’installer la véranda. La première chose à faire est de prévoir la maçonnerie et les travaux annexes. Pour cela, il faut commencer par l’emplacement des murs qui vont constituer la véranda. En effet, même si la véranda sera en majeure partie constituée de baies vitrées, il faut toujours prévoir des murets pour l’installation d’un système de chauffage, etc. Ensuite, il faut veiller à ce que la véranda soit posée sur une dalle en béton bien isolée. Cela permet l’infiltration du froid et de la chaleur à travers le sol. Après la maçonnerie, il est également conseillé de prévoir les travaux de raccordements électriques. Pour la réalisation des travaux, l’idéal serait de faire appel à des professionnels. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer leurs services sur internet. Et parmi les meilleurs, il y a la-veranda.fr.

La véranda, idéale pour recevoir des amis

L’installation d’une véranda présente des avantages qu’on ne peut négliger. Tout d’abord, c’est l’espace de choix pour recevoir les amis. Trait d’union entre le jardin et la maison, elle éblouira sans aucun doute les invités. Puis, elle permet aussi d’avoir une pièce de vie en plus. On peut y passer de bons moments en famille ou entre amis. En ce qui concerne les matériaux, les fabricants de vérandas privilégient l’aluminium pour sa modernité et sa facilité d’entretien. Et pour assurer une bonne isolation, ils utilisent également du bois. Si nécessaire, les clients peuvent demander à ce que des volets roulants soient installés pour se protéger des rayons du soleil. Au niveau du prix, cela varie selon la taille et du type de véranda à installer. Pour une véranda en kit par exemple, il faut compter entre 2 500 et 15 000 euros. Il y a également les vérandas bioclimatiques qui régulent les températures de manière naturelle. Le coût de la pose de ce type de véranda coûte entre 600 et 1000 euros le m². Enfin, il y a la véranda rideau qui coûte entre 15 000 à 30 000 euros contre 45 000 euros pour la véranda en bois.