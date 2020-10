Meilleurs ventilateurs plafond Casafan

Les allemands sont connus pour leur expertise dans le domaine de la fabrication et Casafan ne sera pas l’exception à la règle. Ce fabricant allemand est spécialisé dans la conception de ventilateurs de plafond. Du fait de son savoir-faire, il a acquis une expérience inégalable et c’est ce qui lui a permis de se propulser jusqu’à la première place, notamment appelée place de leader. Casafan est en effet la marque n°1 en Europe. Son catalogue est déjà bien étoffé, Casafan propose jusqu’à 500 ventilateurs. Le large choix que vous propose le fabricant allemand fait partie de son avantage concurrentiel. Il cherche à satisfaire les besoins de chacun, que ce soit dans le choix de la forme de l’appareil, du diamètre, de la couleur ou encore des caractéristiques.

Casafan est le précurseur du moteur DC sur les ventilateurs de plafond

Casafan a compris l’intérêt du moteur DC sur les ventilateurs plafonniers. Son objectif est d’apporter un confort supplémentaire à ses clients, alors la marque avait besoin d’optimiser la performance de ses ventilateurs. La solution se trouvait ainsi chez le moteur DC. Ce moteur de nouvelle génération est particulièrement silencieux et surtout très économe. Comparé au moteur standard principalement utilisé pour équiper les ventilateurs de plafond, le moteur DC consomme 2,5 fois moins. Ces chiffres sont plutôt importants à soulever car il est important de réduire son impact environnemental afin de limiter les catastrophes naturelles comme la fonte des glaces.

Un ventilateur de plafond également appelé déstratificateur

En associant le moteur de basse consommation avec la fonction hiver, vous êtes certain de réaliser des économies énergétiques. En effet, la fonction hiver sur un ventilateur plafonnier consiste à inverser le sens de rotation des pales. Ce mécanisme va déstratifier l’air et donc « casser » les différences de niveaux de température. La température va donc être homogène et cela s’avère très pratique lorsque vous chauffez votre pièce. En maintenant la chaleur dans la pièce, vous n’aurez plus besoin de mettre votre système de chauffage à puissance maximale. Avec un ventilateur plafond Casafan, vous serez ravi de baisser vos coûts de chauffage.

Les meilleurs ventilateurs plafond Casafan pour votre maison

Lorsque l’on équipe sa maison d’un ventilateur plafond , il est impératif de choisir le modèle adapté à vos besoins, la taille de la pièce, à votre décoration intérieure. Nous vous proposons un TOP 5 des meilleurs ventilateurs de plafond chez Casafan. Chaque appareil possède des spécificités qui lui sont propres.

Le best-seller de Casafan, le Eco Genuino

Impossible de ne pas vous recommander cette merveille. Le ventilateur plafonnier Eco Genuino a déjà fait beaucoup d’heureux. Serez-vous prêt à en faire partie ? Le Genuino est devenu populaire grâce à son design et à sa basse consommation. En effet, ce sont ses pales en bois qui ont séduit la plupart de ses consommateurs et puis, croyez-le ou non, il vaut largement le détour. Il s’agit de l’appareil le moins énergivore sur le marché avec une consommation de seulement 29,4W, sachant qu’un moteur standard consomme jusqu’à 80W.

Le Eco Genuino existe en 3 diamètres : 122 cm, 152 cm et 180 cm. Beaucoup de couleurs sont disponibles afin de vous permettre de trouver le ventilateur à votre goût. Pour le bloc moteur, vous aurez le choix entre blanc, noir, laiton ou chromé ; puis, pour les pales, vous avez blanc, noyer et bois naturel. Mais avant de passer la commande, pensez à mesurer la surface en mètres carrés de votre pièce afin d’adapter le diamètre de l’appareil et pensez aussi à maintenir une distance de sécurité égale à 2m30 entre le sol et le bas des pales. C’est pourquoi, en plus de la tige principale, Casafan vous propose une tige d’extension de 60 cm ou de 120 cm.

Le ventilateur plafond idéal pour plafond bas, le Eco Plano

La hauteur standard dans un appartement est de 2m50. A cette hauteur, on dit qu’il s’agit d’un plafond bas. Dans ce cas-là, il est essentiel de placer un ventilateur de plafond avec une faible hauteur. C’est souvent le cas pour les ventilateurs plafonniers qui s’accrochent directement, ils ne possèdent pas de tige. Chez Casafan, l’appareil de ventilation le plus adapté au plafond bas est le Eco Plano puisqu’il ne mesure que 19,5 cm. Vous pourrez retrouver le bloc moteur en gris clair, gris basalte, blanc, chrome brossé ou bronze ; et les pales en gris clair, gris basalte, blanc, gris ou noyer. En supplément, vous pourrez rajouter le kit lumière.

Le ventilateur de plafond qui rappelle le temps des aviateurs, le Eco Aviatos

Les hélices des avions ont inspiré les designers du Eco Aviatos. Ce style particulier donne un charme inconditionnel à votre pièce d’intérieur. Associez la couleur des pales à vos meubles pour une harmonisation parfaite. Il existe plusieurs teintes pour les pales : blanc, gris argenté, basalte, noyer, érable et cerisier. Quant au bloc moteur, il est disponible en chromé, blanc et basalte. Pour une bonne adaptabilité lors de l’installation, Casafan vous propose un diamètre de 132 cm et de 162 cm. Les tiges d’extension sont également de 60 cm et de 120 cm pour ce modèle.

Le brasseur d’air personnalisable, le Eco Neo

Pour concevoir le ventilateur de vos rêves, optez pour le Eco Neo. Ce brasseur d’air incarne la simplicité mais également la modernité. Il ne s’agit pas d’un ventilateur ordinaire, vous pouvez le personnaliser et ajouter du style à votre maison. Le Eco Neo est disponible en 103, 132, 152 et 180 cm de diamètre, et comme il est possible de choisir entre une tige de 60 cm et de 120 cm, il est installable sur des plafonds avec une forte hauteur.

Concernant les couleurs, le bloc moteur peut être blanc ; bronze, chromé, chromé poli, gris, basalte ou laiton. Pour les pales, elles existent en noir, teck, gris, gris clair, blanc, argenté, cerisier, noyer, wengé, érable ou hêtre. S’il y a autant de coloris, c’est parce que les pales sont réversibles. Cela signifie que les pales ont des couleurs différentes selon les faces de la pale. De plus, il est possible de choisir le nombre de pales que vous souhaitez installer entre 2 et 4. Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, vous pouvez ajouter l’option luminaire afin d’éclairer votre pièce avec une LED dimmable. Le terme « dimmable » définit la possibilité de changer l’intensité lumineuse.

Le grand ventilateur plafonnier de Casafan, le Big Smooth Eco

Pour une plus grande pièce tels que les auditoriums ou les salles de sport, il est nécessaire de prendre un ventilateur plafonnier avec un grand diamètre. L’idéal sinon serait d’installer une plus grande quantité de ventilateurs de plafond standard au lieu d’un unique à grande taille. Le Big Smooth Eco, avec sa taille importante de 2m23, pourra ventiler efficacement et rafraîchir un bon nombre de personnes qui se trouvent en-dessous et à l’extrémité de l’appareil. En hiver, il pourra notamment agir sur le maintien de la chaleur dans la pièce. Ses longues pales sont son atout majeur. Il existe en bronze, en laqué blanc et en argent titane.

C’est sur ce ventilateur grand format que nous terminons cette sélection des meilleurs ventilateurs plafonniers de la marque Casafan.