Quelles sont les missions d’une association chargée d’aider les femmes sans papiers ?

La vie des femmes sans papiers n’est pas des plus enviables. Exploitations, menaces, expulsions, violences… Bref, elles sont exposées à de nombreux dangers. Fort de ce constat, de nombreuses associations sont mises en place pour aider ces femmes en situation d’irrégularité. Mais, quelles sont les missions assurées par ces organismes ? Suivez-nous pour tout savoir.

Revendication pour la régularisation des femmes sans papiers

En règle générale, les missions d’une association pour aider les femmes sans papiers sont innombrables. Seulement, l’une des plus importantes consiste à revendiquer pour une régularisation plus facile de ces dernières. À cet effet, l’organisme intervient pour permettre aux femmes en situation d’irrégularité d’accéder aux services publics. Les risques d’emprisonnement et d’expulsion sont ainsi limités.

Outre ce fait, l’association d’aide aux femmes sans papiers facilite l’accès de celles-ci aux aides médicales urgentes et aux colis alimentaires. Elle les protège par ailleurs de la perte de leur logement. L’organisation de communications pour permettre à ces femmes d’avoir une meilleure connaissance de leurs droits peut également être soulignée.

Relativement à cette régularisation des femmes sans papiers, l’action de l’association se ressent lorsqu’elle assure la continuité du permis de séjour aux femmes dont le titre de séjour est conditionné par un emploi. Elle joue également un rôle déterminant dans la prolongation automatique du permis de séjour de certaines femmes sans papiers.

Aide et suivi juridiques des femmes sans papiers

Sur le plan juridique, une association pour aider les femmes sans papiers s’occupe de l’organisation de permanences juridiques. Précisément, ce sont des services proposés par ces organismes afin d’aider les femmes en situation d’irrégularité à en apprendre davantage sur leurs droits. C’est également le moment de les rassurer et leur expliquer les nombreuses démarches effectuées pour la régularisation de leur situation.

De plus, des réunions collectives sont souvent mises en place par ces associations. Elles ont pour but de favoriser les rencontres entre femmes, ce qui pourrait déboucher sur des démarches collectives par l’entremise des solidarités créées.

Brièvement, ces réunions sont une excellente occasion pour les femmes sans papiers de réfléchir sur les actions qu’elles souhaitent mener, d’intervenir lors de débats publics ou de témoigner de leur situation.

Action pour la proposition de loi en faveur des femmes sans papiers



L’analyse des projets et des lois en vigueur peut permettre aux femmes sans papiers de jouir d’une meilleure situation. Consciente de ce fait, une association pour aider les femmes sans papiers mène généralement des actions dans ce domaine. À titre d’illustration, elle peut prendre position pour la liberté de circulation et d’installation pour toutes et tous, et ce, même devant les institutions publiques.

L’association pour aider les femmes sans papiers, par l’analyse des projets de loi, arrive en outre à savoir comment il est possible d’intégrer ses revendications. Bien sûr, celles-ci profiteront aux femmes en situation d’irrégularité. Pour finir, ses missions peuvent intégrer les actions auprès des députés et sénateurs pour les sensibiliser.

En définitive, une association pour aider les femmes sans papiers assure de nombreuses missions. Outre le fait qu’il milite pour la régularisation des femmes sans papiers, cet organisme accompagne ces dernières sur le plan juridique.