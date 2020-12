Quels sont les radiateurs électriques qui consomment le moins ?

Quand il fait froid dans la maison, on n’économise pas en coupant le chauffage, on choisit un radiateur électrique économe et performant. Il faut savoir qu’un des principaux postes de dépense énergétiques au sein des ménages est le chauffage, et les consommateurs ne sont pas contre les alternatives pour payer moins cher. Vous allez découvrir tout de suite les radiateurs électriques consommant peu d’énergie.

Le radiateur à inertie

C'est le type de radiateur le plus économique, mais aussi le plus complet. Il combine 3 principes : accumulation, convection et rayonnement. La chaleur accumulée par son cœur de chauffe est distribuée sans à-coups et de manière homogène du sol au plafond. Avec une bonne isolation, le radiateur à inertie apporte un confort thermique optimal tout en permettant de faire des économies d'énergie. Il existe 2 modèles : le radiateur à inertie fluide ou bain d'huile et le radiateur à inertie sèche. Le premier diffuse la chaleur au travers d'un fluide caloporteur chauffé par une résistance, tandis que le second se caractérise par son cœur de chauffe avec de l'aluminium, de la fonte ou une brique réfractaire.

Le convecteur

C’est le premier modèle d’émetteur de chaleur électrique. On le connaît sous le nom de grille-pain, et il est très utilisé en France. Son avantage principal est qu’il est pas cher et qu’il est simple à installer et à utiliser. En effet, il suffit de l’immobiliser au mur et de le brancher. Pour l’actionner, il faut seulement appuyer sur le bouton. Cependant, il est réputé pour être énergivore, car il chauffe l’air avec une simple résistance. De plus, la chaleur n’est pas répandue uniformément, et l’air ambiant refroidit très vite quand le convecteur électrique est éteint. La convection sèche l’air, déplace la poussière et crée des taches sur le mur au-dessus du radiateur. Ce modèle n’a pas un système de régulation ou de programmation précis. Donc, il n’est pas possible de maîtriser la consommation énergétique et d’ajuster avec précision la température intérieure.

Le panneau rayonnant ou radiant

Ce radiateur est performant. C’est grâce au rayonnement électromagnétique par infrarouge qu’il répand la chaleur dans la maison. Aussi, il réchauffe parfaitement tout ce qui est autour de lui : murs, meubles et personnes. Sa particularité est la montée de température de manière homogène et rapide. Pour se fondre dans la décoration, les panneaux rayonnants se déclinent sous différents design. Vous trouverez des modèles avec une grille ajourée ou avec une façade en miroir, en verre ou en marbre. Toutefois, il est difficile de contrôler la consommation électrique avec le panneau rayonnant. Quand la température est atteinte et qu’il arrête de chauffer, le froid se fait sentir au niveau des pieds. Aussi, une forte chaleur peut se ressentir à proximité de ce radiateur, car la température peut aller jusqu’à 200°C.