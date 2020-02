Comment relooker votre salle de bain ?

Renouveler le look de votre salle de bain peut vous sembler une tâche difficile. Cela est tout à fait compréhensible.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques astuces simples pour rafraîchir cette pièce sans que cela ne vous coûte trop cher et devoir recourir à de lourds travaux de rénovation.

Dès que vous commencez à imaginer des idées déco pour votre salle de bain vous redoutez de devoir vous embarquer dans des travaux plus ou moins onéreux pour moderniser cette pièce.

Cependant, il est tout à fait possible de la métamorphoser en misant tout d’abord sur les matériaux appropriés puis sur des accessoires stylés que vous pouvez acheter dans des magasins de déco comme Centrakor et obtenir une salle de bain tout à fait zen ou contemporaine sans avoir déboursé des sommes astronomiques.

Quelques coups de pinceau

En quelques coups de pinceau vous pouvez mettre votre salle de bain au goût du jour.

Comme le préconisent la plupart des émissions TV de déco, pour réussir la transformation, il suffit de quelques bons coups de pinceau.

Pour pas cher, vous pouvez appliquer une résine spéciale pour couvrir le carrelage ou utiliser une peinture classique, résistante à l’humidité, pour rafraîchir les murs ou changer carrément de couleur. Avec du bon matériel vous y parviendrez assez facilement. N’hésitez pas à demander des conseils dans n’importe quelle grande enseigne type Castorama ou Leroy Merlin, ils sauront vous orienter vers les peintures, résines et pinceau les plus adaptées.

Changez les miroirs

Pour rendre votre salle de bain plus design et moderne, pourquoi ne pas ajouter d’autres miroirs en plus du principal au-dessus du lavabo ? Vous pouvez par exemple acheter des miroirs de barbier que vous trouvez pour pas cher dans le catalogue Centrakor et augmenter d’un coup la sensation d’espace et la luminosité de la pièce. C’est simple et diablement efficace !

Renouvelez le sol

Plutôt que de tout casser, ce qui est plutôt anxiogène et poussiéreux, vous pouvez renouveler votre sol en posant un revêtement en PVC.

De nos jours il en existe de pas trop chers qui sont parfaitement adaptée aux pièces humides et qui n’ont vraiment rien à voir avec les vieux linoléums d’autrefois.

Vous trouverez des revêtements de toutes sortes avec des effets déco tout à fait dans l’air du temps comme le béton ciré, les carreaux de ciment ou le parquet.

Choisissez les bonnes couleurs

Mis à part les verts doux comme les tons sauge ou olive qui peuvent apporter de la fraîcheur quand ils sont combinés avec des éléments de déco clairs, le vert est à éviter dans la salle de bain.

Vous pouvez miser sur le bleu et blanc pour créer une ambiance chic et classique.

Pour les murs le mieux est d’opter pour des couleurs claires afin de produire une sensation d’espace. Les couleurs claires ont aussi l’avantage de produire un effet bonne mine immédiat.

Relooker sa salle de bain n’est finalement pas sorcier, en suivant ces quelques astuces vous pouvez obtenir la salle de bain de vos rêves !