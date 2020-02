Comment acheter du Ripple ?

La cryptomonnaie qui a un grand succès actuellement est Ripple. Il est à la troisième position des devises virtuelles les plus utilisées au monde. Il est prisé en raison des différents avantages qu’il offre comme la possibilité de faire des virements à l’échelle internationale à moindre coût. Si vous souhaitez acheter du Ripple, voici comment faire.

L’achat des Ripple XRP

Différentes plateformes de trading en ligne permettent d’acheter du Ripple, mais pour éviter les arnaques, il faut prendre son temps dans le choix des sites. Vos critères de choix sont la réputation de la plateforme, son ancienneté, sa notoriété, ses services, ses modes de paiement… Toutefois, vous devrez savoir qu’aucune plateforme d’échange ne permet d’acheter directement du Ripple XRP en euro. Donc, il faut d’abord passer par une plateforme qui accepte l’euro afin d’acheter des Ethers (ETH) ou des Bitcoins (BTC) à partir de l’euro ensuite, il faut changer ces derniers en Ripple sur une plateforme d’échange proposant les paires BTC/XRP et ETH/XRP ici.

Pourquoi acheter des Ripples XRP ?

Acheter des Ripples XRP est très intéressants. Le premier atout de cette cryptomonnaie est la fréquence élevée des transactions simultanées. Pour mettre de l’argent sur le réseau Ripple, comptez 3,5 secondes. Ensuite, sa technologie blockchain permet aux établissements bancaires de travailler rapidement, car l’interconnexion utilise un protocole unique. Aussi, vu que la blockchain XRP est la 3ème plus grande capitalisation boursière, elle est accessible sur les principales plateformes de cryptomonnaie. Mais encore, cette technologie ne consomme pas beaucoup d’énergie puisque les tokens XRP sont déjà là, ils sont préminés, à l’inverse du Bitcoin où chaque transaction doit être minée puisqu’il faut les créer. En dernier et pas le moindre, avec Ripple, la gestion l’identité des parties qui échangent est possible.

