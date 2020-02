Quels sont les différents métiers qui composent l’équipe d’une agence web ?

Plusieurs personnes travaillent dans une agence web, il est donc normal qu’on y trouve des profils et des métiers variés. C’est essentiel pour qu’elle puisse assurer la communication en ligne de ses clients et proposer différentes prestations. Tout de suite, on vous fait découvrir les différents métiers composant une agence web.

Le chargé de projets web

Dans une agence web comme l’agence web nantes, le chargé de projet est le chef d’orchestre. C’est cette personne qui est en contact avec les clients et qui contrôle les budgets et les échéanciers tout en étant le pilier entre les différents pôles. Pour arriver à réaliser tout ça, il doit être capable de saisir les objectifs et les enjeux de la stratégie numérique, de briefer ses collaborateurs, de déchiffrer les retours techniques et de populariser les contraintes techniques pour mieux les expliquer aux clients.

Le web designer et le graphiste

Le travail d’un web designer concerne la conception du site Internet, que ce soit au niveau de son fonctionnement que de son agencement. Il crée une interface conviviale pour les utilisateurs et fait en sorte que le site soit simple à utiliser. Le web designer possède des compétences spécifiques concernant le HTM, les outils de conception, le CSS, le JavaScript… Pour l’aspect graphique du site et pour son identité visuelle, c’est au graphiste d’intervenir. Ces 2 experts n’auront pas droit à l’erreur, car c’est leur travail que les internautes voient.

Le développeur web

Le travail du développeur web se focalise sur le black-end, sa mission consiste à rendre le site vivant. Il se charge de l’établissement des connexions entre le site et la base de données permettant d’afficher les contenus comme les textes, les photos, les vidéos… Maîtrisant les codes du début jusqu’à la fin, il travaille avec les langages spécifiques au web comme le PHP, l’ASP, le Python, le Ruby… Il doit aussi avoir des compétences en gestion de bases de données et en hébergement. Il se charge de la programmation des fonctionnements et des fonctionnalités inhérents du site, de sa structure et de sa sécurité.

Le spécialiste SEO

Le spécialiste SEO met en place les dispositifs nécessaires pour augmenter le trafic et pour mesurer le retour d’investissement des actions réalisées. Il optimisera le code source du site afin de le rendre aisément indexable pour les robots des moteurs de recherche. Il s’occupe des instructions que les développeurs et les web designers vont suivre afin d’assurer le bon référencement du site. Il vérifie également que la partie rédactionnelle affiche les bons mots-clés et les liens entrants et extrants pour favoriser le positionnement du site. Ensuite, il construit la visibilité et la notoriété du site avant de mettre en place une stratégie pérenne d’acquisition de trafic ciblé.

