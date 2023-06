Conseils pour choisir votre mobilier de jardin

Trouver le bon mobilier de jardin peut être une tâche difficile, mais avec un peu de réflexion et de connaissances, vous pouvez réussir à choisir les meubles parfaits pour votre espace extérieur.

Comprendre vos besoins et préférences

Avant de commencer à chercher du mobilier de jardin, il est essentiel de bien comprendre vos besoins et préférences en matière d’aménagement extérieur. Posez-vous les questions suivantes : Quel est l’objectif principal de votre espace extérieur ? Est-ce pour se détendre, divertir ou manger ?

Combien d’espace avez-vous pour le mobilier de jardin ?

Quelles sont les conditions météorologiques dans votre région ? Le mobilier sera-t-il exposé au soleil, à la pluie, au vent ou à la neige ?

Quel est votre budget pour l'achat de mobilier de jardin ? Une fois que vous avez déterminé vos besoins et préférences, vous serez mieux équipé pour choisir le mobilier qui répondra le mieux à vos attentes.

Choix des matériaux adaptés

Le choix du matériau du mobilier de jardin est crucial car cela affecte à la fois l’apparence, la durabilité et l’entretien des meubles. Les matériaux les plus courants pour le mobilier de jardin sont :

Le bois

Le bois est un matériau naturel et attrayant qui apporte chaleur et caractère à votre espace extérieur. Les essences de bois populaires pour le mobilier de jardin comprennent le teck, l’eucalyptus et l’acacia. Le bois nécessite un entretien régulier (nettoyage, ponçage, huilage) pour conserver son apparence et sa résistance aux intempéries.

L’aluminium

L’aluminium est léger, durable et résistant à la rouille. Il est facile d’entretien et peut être peint dans une variété de couleurs. Cependant, il peut être instable dans des conditions venteuses et se rayer facilement.

La résine tressée

La résine tressée est fabriquée à partir de fibres synthétiques tissées sur un cadre en aluminium ou en acier. Elle ressemble au rotin naturel, mais est beaucoup plus résistante aux intempéries et ne se décolore pas avec le temps. La résine tressée est facile à nettoyer et ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Le fer forgé

Le fer forgé est solide, robuste et élégant. Il est souvent utilisé pour les meubles de style traditionnel et est idéal pour les zones venteuses en raison de son poids. Toutefois, il peut être sujet à la rouille si le revêtement protecteur est endommagé.

Choisir le bon style de mobilier

Le style du mobilier de jardin doit refléter vos goûts personnels ainsi que l’ambiance générale de votre espace extérieur. Voici quelques styles populaires :

Contemporain : Le mobilier contemporain se caractérise par des lignes épurées, des formes géométriques et des couleurs neutres. Il est souvent fabriqué en aluminium ou en résine tressée.

: Le mobilier contemporain se caractérise par des lignes épurées, des formes géométriques et des couleurs neutres. Il est souvent fabriqué en aluminium ou en résine tressée. Rustique : Les meubles rustiques sont fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois et offrent une atmosphère chaleureuse et confortable. Ils peuvent inclure des détails sculptés et des finitions vieillies.

: Les meubles rustiques sont fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois et offrent une atmosphère chaleureuse et confortable. Ils peuvent inclure des détails sculptés et des finitions vieillies. Classique : Les meubles classiques présentent souvent des motifs floraux, des courbes élégantes et des ornements décoratifs. Le fer forgé est un matériau couramment utilisé pour les meubles de style classique.

: Les meubles classiques présentent souvent des motifs floraux, des courbes élégantes et des ornements décoratifs. Le fer forgé est un matériau couramment utilisé pour les meubles de style classique. Minimaliste : Les meubles minimalistes privilégient la simplicité et la fonctionnalité avec des formes simples, des couleurs monochromes et peu d’ornements. L’aluminium et le bois sont des matériaux couramment utilisés pour ce style.

Tenir compte de l’entretien et du rangement

L’entretien et le rangement de votre mobilier de jardin doivent être pris en compte lors de l’achat. Certains matériaux, comme le bois, nécessitent un entretien régulier pour conserver leur apparence et durabilité, tandis que d’autres, comme la résine tressée, sont presque sans entretien.

En ce qui concerne le rangement, certains meubles sont pliables ou empilables, ce qui facilite grandement leur rangement pendant les mois d’hiver ou les périodes d’inutilisation prolongées. Si vous manquez d’espace de rangement, optez pour des meubles faciles à démonter et à stocker.

Tester le confort

Le confort est un aspect essentiel du choix du mobilier de jardin. N’hésitez pas à tester les meubles avant de les acheter pour vous assurer qu’ils offrent le niveau de confort souhaité. Pensez également au type de coussins et d’accessoires qui seront nécessaires pour améliorer le confort de vos meubles extérieurs.

En suivant ces conseils, vous serez sur la bonne voie pour choisir le mobilier de jardin idéal qui répondra à vos besoins, préférences et budget. Prenez le temps de bien réfléchir à vos choix et n’oubliez pas de profiter de votre nouvel espace extérieur une fois votre mobilier installé !