L’évolution du paysage du mobilier urbain

Le mobilier urbain fait partie des éléments indispensables pour l’aménagement d’une ville. Il est de plus en plus utilisé dans les espaces publics en raison de ses atouts. Comment le mobilier urbain peut-il améliorer l’aspect d’une ville ?

Les besoins en matière de mobilier urbain en constante évolution

Le mobilier urbain sert d’abri à la population dans des lieux publics. Le mobilier de repos par exemple est composé de bancs, de banquettes, de sièges, de tables dédiées aux pauses et aux arrêts plus ou moins longs. Installés dans un jardin public ou dans d’autres espaces au cœur de la ville, ces différents objets sont bénéfiques pour :

la détente,

la méditation,

la lecture,

les rencontres.

Aujourd’hui, les besoins en matière de mobilier urbain évoluent de façon constante. Comme on peut le voir sur le site Plix-design.fr, les nouveaux modèles de ce type de mobilier permettent désormais de répondre à différents enjeux. Ils remplissent ainsi plusieurs missions d’ordre social, esthétique, sécuritaire, etc. Certains types de mobilier urbain sont utilisés dans le but de protéger l’environnement.

Comment le mobilier urbain peut-il améliorer l’aspect d’une ville ?

Régi par des normes en matière de sécurité, d’esthétique, de confort et de durabilité, le mobilier urbain est essentiel dans un projet d’aménagement d’une ville. Les bancs et les lampadaires par exemple jouent un rôle essentiel dans la fonction des espaces publics. Le mobilier urbain est très bénéfique pour améliorer l’esthétique des rues et des parcs publics à partir des objets comme les statues, les bacs de fleurissement et des jardins urbains. Ces éléments sont importants pour donner de la couleur, du caractère et de l’intérêt à l’environnement dans lequel ils sont installés.

Pour intégrer ce dispositif dans un projet d’aménagement urbain, il convient de prendre en compte l’échelle et le style de l’espace auquel il est destiné. Le mobilier urbain doit aussi s’intégrer harmonieusement aux autres éléments de l’environnement (façades des bâtiments, parcs publics…). Cela est indispensable pour créer des lieux fonctionnels et attrayants dans les villes.

Les nouveaux matériaux utilisés dans le mobilier urbain

De plus en plus de matériaux sont utilisés dans le mobilier urbain. Ces différents matériaux permettent de concevoir des objets adéquats pour le confort, l’esthétique et la sécurité des lieux publics :

le métal,

le plastique recyclé ou recyclable,

le bois.

Le métal est l’un des matériaux les plus utilisés. Le mobilier urbain en métal est très adapté pour créer un style à la fois industriel et moderne dans les espaces publics. En plus d’être résistant et durable, ce matériau offre plusieurs possibilités en termes de créations : découpes exceptionnelles, coloris vifs, etc. Les équipements du mobilier urbain fabriqués à partir de métaux peuvent être en acier, en zinc, en aluminium, en inox ou en acier corten.

Le plastique recyclé ou recyclable est beaucoup plus privilégié dans le mobilier urbain, car il est écologique. Il est plus utilisé pour la fabrication des objets comme les bacs de fleurissement. Ce matériau offre aussi une large gamme de coloris et permet de concevoir différentes formes d’objets. Bien qu’il soit classique, le bois est également très utilisé dans le mobilier urbain. Pour créer des objets de style moderne, les professionnels associent le bois à d’autres matériaux comme le métal. Les équipements conçus à partir de ces associations s’accordent à merveille avec l’environnement où ils sont installés.

Si vous souhaitez acheter un mobilier urbain pour votre espace, contactez des professionnels pour bénéficier des équipements de qualité. Ces derniers vous offrent également la possibilité de commander un mobilier urbain sur mesure. Cela vous permet de personnaliser vos espaces avec des accessoires au design unique. Il peut s’agir des bancs, des barrières, des boxs vélos, des fauteuils, des tables de pique-nique, des potelets…