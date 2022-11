Les éléments qui améliorent la qualité de vie dans une ville

La crise sanitaire a eu de nombreux effets sur nos vies, mais en particulier sur les envies et les possibilités de chacun. Grâce à la possibilité croissante du télétravail et l’envie de nouveauté, de nombreux Français ont choisi de partir des grandes villes, en particulier Paris, pour s’éloigner des centres urbains ou même changer complètement de région. C’est ainsi que l’on remarque que certaines villes de taille moyenne ont la cote et voit leur population grimper depuis les dernières années. Quels sont les éléments qui les rendent si attractives ?

Un retour aux espaces naturels

Les confinements ont eu un rôle très fort sur le moral des gens, en particulier ceux qui étaient enfermés en pleine ville. Le manque de nature, et d’espace vert a pu se ressentir et expliquer pourquoi certaines villes sont aujourd’hui davantage prisées, en raison de leur situation. Ainsi, on voit par exemple des quartiers de Marseille prisés par des Lyonnais ou encore des villes de plus petite taille comme Annecy ou La Rochelle gagner en attractivité. En France, il y a une forte diversité naturelle et certaines villes très touristiques gagnent en population.

La présence d’espaces verts dans les villes est aussi un point fort pour améliorer la qualité de vie, un point essentiel pour ceux qui sont à la recherche de la ville idéale. En effet, les villes proches de l’eau et avec de nombreux parcs offrent des cadres de vie plus agréable, surtout en été, où la présence d’arbres et d’ombre permet de se protéger de la chaleur. Pour développer cet aspect, les villes peuvent entreprendre l’aménagement d’espaces verts avec du mobilier de collectivités pour rendre les espaces plus agréables.

Des villes dynamiques

On remarque également que les villes qui ont gagné en population, notamment grâce à la possibilité du télétravail, restent des villes attractives. Les villes de tailles moyennes sont alors particulièrement prisées puisqu’elles offrent des services urbains de qualité, tout en proposant un cadre de vie plus agréable. Pour profiter de nouvelles opportunités, les ménages ont besoin d’avoir des accès aux transports ou des gares à proximité. Ainsi, les personnes qui quittent les grands centres urbains ne vont pas aller en campagne, mais plutôt se diriger vers des plus petites villes qui disposent des avantages des centres urbains.

La recherche du meilleur prix

Évidemment, un critère fortement apprécié est le coût de la vie. Encore plus en cette période d’inflation et de crise énergétique, pouvoir réduire le prix de son loyer est un élément intéressant. Malheureusement, les villes ne sont pas responsables des prix des loyers demandés par les propriétaires, cependant, la création de nouveaux lieux de résidence ou les aides aux logements peuvent favoriser la qualité de vie et l’accès au logement. Les collectivités peuvent aussi mettre en place des programmes d’aide à la rénovation des anciens bâtiments et passoire thermiques, ce qui peut encourager des nouveaux arrivants à venir s’installer et entreprendre des travaux pour améliorer leur logement.

Enfin, en particulier en cette époque, les villes qui mettent en place des écoquartiers sont également en vogue pour des raisons écologiques et économiques.