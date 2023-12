CHUPA CHUPS®️ APPORTE DU POP AU POP-CORN À CARREFOUR

Le croquant du pop-corn s’est combiné au goût des sucettes Chupa Chups®️. Le nouveau produit sera disponible dans toute la France à partir du 11 décembre.

Sant Esteve Sesrovires, Barcelona — CRNCH POPCORN CONCEPTS, qui fait partie du United Food & Beverage Group, lance une nouveauté pop-corn Chupa Chups®️ ️ en France. La société néerlandaise a combiné le croquant du pop-corn avec le goût sucré caractéristique des sucettes Chupa Chups®️. Ce pop-corn coloré de qualité supérieure est soufflé à l’air, et glacé aux saveurs de sucettes Chupa Chups®️ les plus appréciées et les plus emblématiques : Pomme, fraise, cola et caramel. Il est présenté dans un sac ludique de 135 g pour en faciliter le partage. Le produit sera disponible dans tous les hypermarchés et supermarchés Carrefour en France à partir du 11 décembre 2023.

À l’occasion du lancement officiel, Chupa Chups®️ invite les amateurs de pop-corn à participer à un événement exclusif au Carrefour Montesson le 12 décembre. Les participants prendront part à l’euphorie, participeront à des dégustations gratuites et découvriront le pays des merveilles du Chupa Chups Popcorn.

Une collaboration pour imaginer le goût

CRNCH POPCORN CONCEPTS est une nouvelle marque de l’industrie alimentaire. La société fait partie du groupe United Food & Beverage. Un distributeur de produits F&B de marque A, sous licence et de nouvelle marque grâce à des partenariats durables et mutuellement bénéfiques dans le monde entier.

« Que ce soit lors de grandes fêtes d’anniversaire, ou lors de soirées télévisées intimes en famille, nous sommes là, avec du pop-corn Chupa Chups®️ aux saveurs emblématiques, pour fêter la joie véritable. Nous sommes enthousiastes par cette belle collaboration entre partenaires qui partagent les mêmes valeurs ; offrir des moments de bon goût et de joie aux familles et amis du monde entier », a déclaré Yuri Roosblad, directeur de United Food & Beverage Group.

Toujours innovant après 65 ans

À la conquête du cœur et du goût des enfants et des adolescents depuis 1958, Chupa Chups®️ est devenue mondialement célèbre pour ses sucettes rondes et son logo en forme de fleur conçu par Salvador Dalí à la fin des années soixante. Son profil aromatique caractéristique est idéal pour apporter de la crédibilité et inspirer des produits F&B innovants qui ne manquent jamais de se démarquer dans les rayons des magasins.

Marta Ballesteros, responsable des licences mondiales chez Perfetti Van Melle, le groupe mondial de confiserie, a déclaré : « Nous sommes ravis par la perspective de CRNCH Popcorn Concepts. Offrir aux fans de notre marque de nombreux moments de joie et de plaisir avec chaque croquant de ce pop-corn si habilement glacé aux saveurs préférées des fans de Chupa Chups®️. »

