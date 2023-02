Connaissez-vous les produits du terroir normand ?

La Normandie est une magnifique région. Très touristique, elle n’arrête pas de séduire les touristes. La richesse de son patrimoine artisanal, culturel, architectural, naturel… est tout simplement incroyable. Mais la Normandie, c’est aussi une région particulièrement gastronomique. Ses produits du terroir sont parmi les immanquables.

Les huîtres, les moules et les coquilles de Saint-Jacques

La Normandie, c’est plus de 640 km de côtes et plusieurs cours d’eau donc, la pêche est une activité phare. Les harengs, les bars, les merlans, les truites, les turbots… font partie des produits du terroir normands à tester. Et encore, ses eaux sont connues pour les homards, les coquilles de Saint-Jacques, les moules, les boulots, les huîtres… Ces produits disponibles chez Maison des Produits Régionaux sont magnifiés dans diverses recettes.

Les boudins et les tripes

Un passage en Normandie ne peut se faire sans avoir dégusté les tripes et les boudins. Dans la région, le boudin noir est préparé avec des pommes cuites. Le boudin blanc qui a un goût moins prononcé fera le bonheur des adeptes de plats raffinés. Si on a la chance, le séjour peut tomber à la foire du boudin qu’il ne faut surtout pas rater. Les tripes normandes font partie aussi des produits à goûter, et on peut les trouver dans ce magasin de produits du terroir normand.

Le camembert

Le camembert, on adore l’accompagner avec du fin pour terminer en beauté le repas ou en fondu. Mais il faut essayer le camembert de la Normandie, un pur délice en bouche. D’ailleurs, c’est le formage le plus populaire en France et dans beaucoup d’autres pays. De plus, depuis l’année 1983, son appellation est sous contrôle. C’est seulement le camembert conçu avec du lait cru moulé à la louche qui peut avoir le sigle AOC.

Le Neufchâtel

Le fromage le plus sain qui existe est fabriqué en Normandie, c’est le Neufchâtel. Il date de 1035. Son goût est semblable à celui du camembert, mais il se différencie de ce dernier par sa texture moelleuse avec une croute fleurie. C’est possible en raison de sa préparation particulière, notamment dans des caves favorisant le développement d’une souche de moisissure spécifique : pénicillium. Pour information, le Neufchâtel affiche depuis 1977 le sigle AOC.

Le Calvados

En matière d’eau-de-vie, le Calvados normand sort du lot. Emblématique de la région, il est préparé en distillant le poiré ou le cidre. Avec son arôme unique, cette boisson de couleur rousse et chaude émerveille les papilles. Le Calvados de Normandie est protégé : Calvados Pays d’Auge, Calvados Domfrontais… Boisson typique de la côte ouest de la France, le cidre normand est également d’une qualité exceptionnelle. C’est un alcool authentique et bien marqué en goût s’il affiche le sigle AOC.