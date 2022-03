Quels sont les meilleurs athlètes français des 20 dernières années ?

On célèbre souvent très peu les grandes gloires de l’athlétisme. Et pourtant, elles ont provoqué un émoi remarquable au sein des stades olympiques. Elles ont enivré leurs supporteurs par des prouesses remarquables.

Il s’agit de ces athlètes français qui ont porté très haut et souvent au-delà des frontières nationales l’étendard de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Pour que ces valeureux ambassadeurs de la paix ne sombrent pas dans l’oubli, un devoir de mémoire s’impose. Nous vous conduisons à la découverte des meilleurs athlètes français des 20 dernières années.

Teddy Riner

Quand il a les pieds sur le tatami, on l’assimilerait presque à un poisson dans l’eau. Ses 152 victoires consécutives obtenues depuis 2010 représentent la preuve la plus probante de sa suprématie sur le ring. Du haut de ces cinq distinctions de champignon d’Europe, de ses deux médailles olympiques et de ses dix titres de champignon du monde, il règne en maitre et sans partage sur les tatamis.

Gaël Monfils

C’est une icône mondiale du tennis. C’est sans doute le joueur de tennis français le mieux positionné dans le classement mondial. Occupant la troisième place derrière Sébastien Grosjean et Richard Gasquet, Gaël Monfils est à la fois rapide et endurant. Au cours de sa carrière, il a été adulé par le public en raison de son jeu et de son style showman. Il a réussi à impliquer le public dans son jeu. Ses figures acrobatiques ont fait de lui le sportif le plus diffusé par les télévisions du monde entier.

Tony Parker

Tony Parker fut une véritable pépite pour le basket français. On lui attribue même le statut de pionnier de sa discipline. En 2019 il prenait déjà sa retraite avec un palmarès riche de plusieurs exploits. En dépit du fait que son talent remarquable a marqué le début du siècle, il a cumulé au cours de la précédente décennie deux titres de champion NBA avec l’appui de son équipe. La consécration tant espérée fut atteinte en 2013 par l’obtention du titre de champion d’Europe.

Assia El Hannouni

Elle est sans doute l’emblème de l’athlétisme handisport en France. Ses médailles d’argent olympiques, ses breloques continentales et ses podiums mondiaux sont entre autres, les prouesses qui l’ont plébiscité au rang des athlètes français de renom. Engagée dans la catégorie T12, elle n’a pas considéré son handicap visuel comme un frein à l’éclosion de son talent. En 2012 à Londres, à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008 elle s’est illustrée à travers divers records. Son intrépidité lui a valu le surnom d’insatiable.

La liste des meilleurs athlètes français au cours des vingt dernières années est loin d’être exhaustive. De nombreux athlètes ont usé de leur talent pour que la France rayonne sur le plan local, régional et international.