Dans quelle situation faut-il faire appel à un avocat du travail ?

Spécialiste du droit assermenté, l’avocat du travail peut être contacté par les salariés et l’employé d’une entreprise pour différentes raisons. À l’inverse d’un avocat généraliste, il possède des compétences avérées de la législation applicable dans le monde du travail. Donc, en faisant appel à un avocat du travail, on a l’assurance de bénéficier d’une expertise pointue en matière du droit de travail qui est assez complexe et méconnu de tous. Mais alors, dans quelle situation faire appel à un avocat du travail ?

Pour obtenir des conseils juridiques

Devant le Conseil de Prud’hommes, l’avocat du travail tient un rôle de défense, mais il peut aussi donner des conseils juridiques, il éclaire sur les conflits sans passer par une action en justice. En répondant à toutes les questions de son client, il lui laisse le libre arbitre pour faire appel à lui ou non. Toutefois, la complexité de la situation peut rendre nécessaire son intervention. Il faut être accompagné d’un avocat en droit du travail à Lausanne, car il informe sur les chances de réussite du dossier et annonce s’il est favorable ou non de lancer une procédure judiciaire.

Les mésententes liées au contrat de travail

L’employeur et l’employé sont liés par un contrat de travail, et ce, que ce soit une embauche ou un stage. Même si les deux connaissent la nature du contrat, il peut y avoir des litiges. Généralement, cela concerne les droits ou les devoirs des employés, les congés, le problème de bonus, les horaires et la gestion de l’heure supplémentaire. Dans ce cas-là, chacun peut faire appel à un avocat du travail. S’il y a le non-respect d’un ou de plusieurs clauses, l’affaire sera soumise devant un tribunal.

Pour les situations complexes

On fait appel à un avocat du travail pour les situations complexes. Il s’agit surtout de licenciement abusif, de retards de paiement, de non-paiement de salaire, de contestation de travail… Mais il privilégie le règlement à l’amiable pour les deux protagonistes. Si l’autre partie a fait des erreurs, on contacte cet expert du droit pour neutraliser la situation. Son aide permet de prendre des décisions loyales et appropriées. Sinon, il est possible d’entamer des procédures plus longues.

Les autres raisons de faire appel à un avocat du travail

On peut également avoir recours à un avocat du travail si on est victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part d’un collègue ou du chef hiérarchique. Il donne toutes les démarches à faire pour arrêter le plus vite possible cette situation tout en proposant différentes stratégies de défense. Pour éviter le procès, il favorise toujours l’amiable.