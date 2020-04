Le numérique se place au devant des salles de classes grâce aux écrans interactifs

Dans le secteur de l’enseignement, les écrans interactifs ont de plus en plus leur place en raison des différents avantages qu’ils présentent. Ces dispositifs interactifs permettent d’améliorer significativement l’éducation tout en transformant la salle de classe en un cadre plus collaboratif et plus attractif.

Qu’est-ce qu’on entend par écran interactif ?

Un écran interactif Activpanel Titanium est un dispositif informatique s’inspirant de la tablette tactile. C’est un écran qui réagit aux mouvements d’un stylet ou du doigt ainsi, il est possible d’annoter différents documents, de faire de dessins, de changer les présentations… Le terme « écran » est employé en raison de sa taille, c’est comme un écran géant de télévision plasma. Le format pour la salle de classe est entre 55 et 94 pouces. D’ailleurs, son design est soigné et moderne, et ça apporte une touche de modernité dans le milieu éducatif, et il dispose d’une complète connectique. Ce type d’écran se distingue également par la qualité d’images qu’il donne, la résolution peut aller d’une qualité HD à 4K.

Les avantages de l’écran interactif dans les salles de classe

Dans les salles de classe, les écrans interactifs sur prointeractive.fr permettent plus de flexibilité et une amélioration de l’expérience d’apprentissage. Aussi, ils offrent une meilleure interaction et un partage en temps réel pour un bon engagement de la part des étudiants. Ça permet également une bonne prise en charge de tous types d’apprentissages. En effet, l’écran interactif est adapté à tous les âges et à toutes les matières pour accompagner convenablement les élèves. Mais encore, ils permettent d’accéder facilement aux ressources en ligne. Grâce à Internet, les enseignants et les élèves peuvent faire des recherches documentaires instantanées et les partager. Ils accèdent aussi à des bases de données de connaissance, des vidéos en ligne et différentes informations afin de renforcer les leçons.

Découvrez également Outil de gestion Classflow : ses atouts dans le domaine de l’éducation.