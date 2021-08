Des solutions simples pour que votre entreprise devienne plus écologique

Les préoccupations environnementales prennent de plus en plus d’ampleur en ce moment, et les entreprises sont incitées à agir afin de diminuer leur impact environnemental en rapport avec leurs activités. Pour une démarche éco-responsable, il n’est pas nécessaire de chercher loin, car des solutions simples existent pour les entreprises d’ailleurs, on vous les donne tout de suite. Ce n’est pas aussi compliqué qu’on ne le pense.

Quelques conseils pour devenir une entreprise écologique

Notre premier conseil pour devenir une entreprise écologique est de réduire l’empreinte numérique. On n’est pas toujours conscient, mais l’envoie et la réception de mails tous les jours génèrent des émissions de CO2, c’est 10 g de CO2 par an et par mail. La solution éco-responsable est de trier les mails et de supprimer les stockages inutiles afin de libérer de l’espace sur le serveur et de limiter la consommation énergétique. Ensuite, on procède à l’économie d’énergie. On emploie des piles rechargeables, on éteint les lumières, les ordinateurs et autres appareils en fin de journée, on programme le chauffage en hier, on entretient régulièrement pour éviter les pertes d’énergie… On peut aussi avoir recours à la bande led. Il est également possible d’opter pour les déplacements moins polluants par exemple en allant au bureau à vélo, en covoiturage… Mais le plus important est de recycler tout ce qui est recyclable. On incite les employés à transformer les papiers brouillons en bloc-notes en utilisant les pinces à dessin, on opte pour l’option double impression afin que les deux côtés des feuilles soient utilisés… Ces petites actions au quotidien vont avoir un impact significatif sur la performance environnementale. Qu’importe les gestes faits pour l’environnement comme l’adoption d’un panneau led, ça apporte des avantages à l’entreprise. Elle va avoir une image plus positive, et ça lui permettra de booster efficacement son attractivité.

Quelques mots sur la RSE

Il y a encore quelques années, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ne concernait que l’empreinte carbone, mais actuellement, ça implique l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales ainsi qu’à leurs relations avec les parties prenantes. Il faut mettre en pratique 3 dimensions interdépendantes du développement durable (environnemental, social et économique). Donc, une entreprise pratiquant la RSE cherche tous les moyens pour avoir un impact positif sur la société et pour respecter l’environnement, et ce, tout en étant viable économiquement. En ce moment, en Hexagone, il y a un cadre réglementaire et législatif traitent le secteur environnemental de la RSE. Ça a débuté avec la loi du 15 mai 2001 NRE (Nouvelles Régulations Economiques) exigeant aux sociétés cotées en bourse d’annoncer dans leur rapport annuel des informations concernant les conséquences environnementales et sociales de leur activité. Depuis, il y a d’autres décrets et lois touchant l’obligation de transparence en matière environnementale et sociale avec une déclaration de performance extra financière pour les sociétés avec 500 salariés au moins. Aujourd’hui, ce sont seulement les TPE/PME qui sont libérées des obligations de la RSE, mais l’intégration du développement durable dans leur stratégie est un grand atout.