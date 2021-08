Les emballages flow pack : personnalisation, innovation et développement durable

Les produits sont encore plus esthétiques et mis en valeur lorsqu’ils sont commercialisés dans des emballages flow pack. Ces derniers sont en effet présentés sous une diversité de personnalisation et des innovations sont de plus en mises en place par les entreprises qui les confectionnent. L’engouement qui se remarque autour de ces types d’emballage se justifie certainement par leur développement durable.

Flow pack, des emballages personnalisables

Les emballages flow pack sont disponibles en petites et grandes tailles en fonction des besoins du client. Ils peuvent également être personnalisés, en ajoutant sur l’emballage un logo, une image, un slogan ou toute autre touche personnelle qui attirera le regard du consommateur.

Le client peut choisir comment personnaliser son emballage flowpack. En général l’entreprise sous-traitante prépare des échantillons selon la demande du client et les envoie pour la validation. Le client est ensuite libre de confirmer ou de demander que des modifications soient effectuées, afin d’obtenir la personnalisation désirée.

Un emballage polyvalent pour différents types de produits

Les machines qui permettent d’emballer ces produits s’appellent les flowpack. Elles fonctionnent ainsi : les produits sont déposés (manuellement par un opérateur ou automatiquement grâce à une alimentation automatique des produits) sur un convoyeur motorisé, ils sont insérés dans les sachets puis soudés et coupés selon la dimension choisie.

Le conditionnement des produits en flowpack s’effectue de manière horizontale et peut être utilisé dans le secteur alimentaire (brioches / croissants, biscuits, pain, pates, chocolat, fromage par exemple), dans le secteur cosmétique ou dans même le secteur industriel (pour des pièces ou des magazines par exemple).

Le concept des emballages flow pack

Les emballages flowpack présentent en général une soudure longitudinale et deux soudures transversales. Sur le sachet, en plus de la personnalisation choisie par le client, le consommateur doit y retrouver les informations essentielles du produit.

Dans le secteur alimentaire par exemple, nous retrouverons : la date de péremption, la date d’emballage, la liste des ingrédients, les informations de contact de l’entreprise productrice et de l’entreprise ayant effectué l’emballage (si elles sont différentes), le nombre de calories, des informations sur les conseils de conservation (ou de cuisson selon le produit).

Dans le secteur cosmétique, nous retrouverons sur l’emballage la composition du produit, des conseils sur l’utilisation et la conservation du produit, etc.

Tous les produits, qu’ils soient alimentaires ou autres, doivent respectés les règles en vigueur et exposer toutes les informations nécessaires pour informer au mieux le consommateur.

Vers une réduction des emballages

Le thème du développement durable et de la réduction des déchets est de plus en plus récurrent et il est important que les emballages aient de moins en moins d’impact sur l’environnement. En effet, il est question de les réduire drastiquement, voire de les éliminer complètement. Les emballages flowpack en font partie.

De plus en plus d’entreprises choisissent donc des emballages respectueux de l’environnement ou recyclables ou compostables. Le consommateur reconnaitra ces emballages, car les logos d’emballage recyclable ou emballage durables sont mis en évidence sur les emballages flow pack.

L’objectif est de réduire l’utilisation des matériaux (en réduisant par exemple au maximum la taille de l’emballage) tout en proposant un emballage de qualité qui permette de conserver au mieux le produit emballé.