Guide pour bien choisir une trottinette électrique

Le poids et la robustesse

Au fil des années, les trottinettes électriques ont su se frayer leur chemin sur les bitumes des villes. En plus d’être ludique et pratique, il s’agit d’un moyen de déplacement quotidien assez intéressant qui existe en plusieurs modèles avec des options variées. Pour le moins, il peut être difficile pour les utilisateurs d’effectuer un choix. Raison pour laquelle nous vous présentons les différents critères à observer afin de bien choisir votre trottinette électrique.

En matière de trottinette électrique, certains modèles sont assez encombrants tandis que d’autres peuvent passer inaperçus. Les éléments comme le matériau du châssis, le type de batterie et de moteur entre autres influent assez sur le poids et la robustesse d’un modèle. Pour information, sur un site de trottinettes electriques, vous trouverez des modèles dont le poids varie entre 10 et 16 kg, ce qui est acceptable pour le transporter en train ou dans le métro. Mais vous pouvez aussi en trouver avec des poids en dessous de 8 kg pour vous déplacer avec plus de facilité. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que, plus le véhicule électrique sera lourd, moins vous pourrez vous en servir comme une trottinette classique en cas de panne avec sa batterie.

La vitesse et l’autonomie de la trottinette

Les meilleures trottinettes électriques permettent une utilisation de 25 km/h, ce qui est la vitesse maximale autorisée pour ce type de véhicule. Il faut donc faire attention aux modèles qui se vantent de permettre davantage. La vitesse et l’autonomie du véhicule seront déterminées par la puissance du moteur et de la batterie. Mais, elles dépendront aussi des trajets que vous aurez à faire avec la trottinette, car vous devrez la recharger plus fréquemment si vous faites plus de montées que de descentes. En général, le temps de recharger d’une bonne trottinette sur une prise secteur est compris entre 3 ou 5 h.

Le type de batterie

Si certaines trottinettes électriques sont encore équipées de batterie en plomb, il faut savoir que ces modèles sont notamment destinés aux enfants, car ce type de batterie est volumineux et encombrant. Si vous optez pour un modèle pliable, privilégiez la batterie au lithium (Li-ion, Li-Po) qui est légère, endurante et rapide à recharger. Toutefois, il faut faire attention à la capacité et à la tension qui doivent au moins être respectivement de 8 Ah et de 24 V pour ce type de véhicule électrique.

Le confort

Plusieurs éléments concourent au confort sur une trottinette électrique. Au prime abord, le plateau du véhicule doit une largeur moyenne. Ensuite, pour les roues, les grandes sont très souvent plus stables que les petites. Les pneus gonflages seront idéals pour ne pas sentir les pavés tandis que les pneus crantés seront préconisés pour des balades au grand air. En matière d’éclairage, des LED de vélo sont les meilleurs systèmes pour être visibles de nuit. D’autres éléments comme des garde-boue, un guidon réglable en hauteur et un klaxon déterminent également le confort d’une trottinette électrique. Toutefois, il faut veiller à respecter toutes les restrictions concernant ce type de véhicule électrique.

Le coût d’acquisition

Pour se procurer une trottinette électrique, il faut prévoir au minimum 250 € pour un modèle destiné aux enfants, car peu puissant et moins robuste. Si vous en voulez de plus puissants, légers et durables, il faut plutôt compter entre 500 € et 1 300 €. Dans cet intervalle de coût, vous êtes sûr de trouver un modèle qui répond à vos besoins et envies.