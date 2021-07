Quels sont les différents types de cigarettes électroniques ?

Il existe tellement de types différents de cigarettes électroniques disponibles de nos jours que cela peut être un peu écrasant et un peu impressionnant si vous débutez.

Nous avons compilé une liste des différentes cigarettes électroniques disponibles, cliquez ici, si vous intéressent des informations sur leur fonctionnement et sur leurs avantages.

La plupart des différents types de cigarettes électroniques ou de « vapes » appartiennent aux trois catégories suivantes :

Cigarettes électroniques

Ce sont de petites vapes discrètes qui ressemblent à une cigarette traditionnelle. Ils comportent des cartouches jetables préremplies qui se vissent sur une batterie rechargeable. Cela les rend simples à utiliser et très populaires auprès des débutants. En savoir plus ci-dessous.

Kits de vape classiques ou ‘kits MTL’

Ces vapos sont souvent en forme de stylo et comportent des « réservoirs » rechargeables qui peuvent être remplis d’e-liquide dans une grande variété de saveurs et de forces. Ils sont parfois appelés « MTL » ou « bouche-à-poumon », qui se rapporte à la manière dont la vapeur est inhalée par l’appareil. Ils produisent une quantité subtile de vapeur et conviennent bien aux débutants. En savoir plus ci-dessous.

Kits de vape sous ohm ou « kits DTL »

Ces kits sont disponibles dans une variété de formes et de tailles. Ils sont similaires aux kits classiques dans la mesure où ils se composent d’un réservoir rechargeable et d’une batterie, mais ces appareils sont conçus pour le vapotage DTL ou « direct-to-lung ». Ils produisent de plus gros nuages ​​de vapeur et généralement, les utilisateurs inhalent la vapeur directement dans leurs poumons. Ces kits sont généralement mieux adaptés aux vapoteurs plus expérimentés. En savoir plus ci-dessous.

Il existe de nombreuses caractéristiques différentes qui différencient les appareils qui entrent dans ces catégories. Cependant, en en savoir plus sur les bases de chacun de ces différents types, vous devriez être sur la bonne voie pour choisir la bonne e-cig ou vape pour vous.

Vapoter peut vous aider à arrêter de fumer

Vous cherchez un moyen d’abandonner la cigarette pour de bon ? Le vapotage pourrait être la solution parfaite. Plusieurs études montrent que les fumeurs qui sont passés au vapotage réussissent mieux à arrêter de fumer que ceux qui essaient d’autres méthodes.

Parce que le vapotage vous permet d’ajuster les niveaux de nicotine à vos préférences personnelles, il est facile de réduire lentement la quantité de nicotine que vous inhalez. Finalement, vous pouvez supprimer complètement la nicotine de l’expérience de vape.

De plus, le vapotage préserve le mouvement de la main à la bouche auquel de nombreux fumeurs sont habitués, ce qui facilite l’abandon de la cigarette.

Avec le vapotage, le choix vous appartient.

Le vapotage est plus facile à réduire au fil du temps

La plupart des gammes de e-liquides vous proposeront différentes options de dosage pour vous permettre de contrôler régulièrement votre apport en nicotine. Cela signifie que vous pouvez réduire progressivement votre consommation de nicotine d’une manière qui vous convient, ce qui n’est pas souvent possible avec les cigarettes de tabac. En diminuant petit à petit votre concentration de nicotine préférée, vous pouvez plus facilement satisfaire vos envies et commencer à réduire votre consommation et demande globale, jusqu’à ce que vous soyez complètement sans fumée !

Complètement nouveau dans le vapotage ?

Si vous débutez dans le vapotage, nous vous recommandons aussi de lire un guide du débutant sur le vapotage Ce guide vous guidera à travers les étapes simples pour démarrer avec les e-cigarettes et vous aidera à apprendre les bases de ce que vous devez savoir avant d’acheter votre première e-cigarette ou kit de vape.

Vous pouvez ensuite vous référer à ce guide pour en savoir plus sur les différents types d’e-cigarette.