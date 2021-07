Les smartphones : Vos fidèles alliés aux paris sportifs en direct

Avez-vous déjà entendu parler du pari live ? Eh bien, c’est une fonctionnalité qui vous permet de vivre le pari au même moment que se déroule la rencontre sportive depuis votre smartphone.

Les paris en ligne ont connu une sérieuse évolution depuis qu’ils ont été développés sur des applications mobiles. De ce fait, des mises à jour permettent de créer de nouvelles fonctionnalités. Et de ces fonctionnalités, il est impossible de ne pas parler du pari live.

Parier en live, c’est parier au même moment que le match est en train de se dérouler. De ce fait, il est important de se munir des outils qui vous permettront de vivre cet instant de haute adrénaline sans interruption. Quoi de mieux qu’un smartphone bien garni ! Découvrez ici pourquoi vos smartphones deviendront vos alliés aux paris en direct.

Le pari live

C’est un point sur lequel notre auteur invité, à savoir Varieur Montague, a décidé d’intervenir. C’est un expert dans le domaine des paris sportifs. Il est très connu sur le web pour la qualité de ses analyses et de ses réflexions sur différentes plateformes.

Un pari live encore appelé live streaming, est une fonctionnalité qui vous permet de parier au même moment que la rencontre sportive est en train de se dérouler. Ce n’est pas le cas pour un pari ordinaire, puisque dans ce cas, il n’est possible de parier qu’avant le match.

Vous comprendrez alors dans ce cas que les opportunités de paris deviendront encore plus nombreuses étant donné qu’au fur et à mesure que la rencontre évolue, de nouvelles situations se créent. Ceci étant, vous devez avoir tous les moyens à votre disposition pour pouvoir vivre pleinement le moment. Le pari live est une fonctionnalité des applis mobiles, et donc, pour en profiter, il vous faut un portable performant.

Les marques de téléphones adéquates au paris live

Il est impossible de donner une marque exacte avec laquelle vous êtes sûr de fonctionner sans problème. L’important réside dans les caractéristiques. Il y a donc 4 caractéristiques essentielles qui devraient attirer votre attention.

Le système d’exploitation : Les systèmes d’exploitation mobiles les plus connus sont principalement Android, iOS et Windows Phone. S’ils sont les plus célèbres, c’est certainement parce que ce sont les plus fiables. Cependant, certains bookmakers ne possèdent pas d’application sur Android par exemple. Donc prenez la peine de vérifier si l’application de votre bookmaker est bien compatible avec le système d’exploitation de votre smartphone.

: Les systèmes d’exploitation mobiles les plus connus sont principalement Android, iOS et Windows Phone. S’ils sont les plus célèbres, c’est certainement parce que ce sont les plus fiables. Cependant, certains bookmakers ne possèdent pas d’application sur Android par exemple. Donc prenez la peine de vérifier si l’application de votre bookmaker est bien compatible avec le système d’exploitation de votre smartphone. La mémoire RAM : Plus votre mémoire RAM est élevée, plus votre application sera fluide. Vous n’aurez pas de problèmes de plantage ou alors de bugs intempestifs. Il est alors important de choisir une application qui possède une RAM d’environ 4 Go. Dans ce cas, vous êtes sûr de pouvoir vivre vos paris en toute quiétude.

: Plus votre mémoire RAM est élevée, plus votre application sera fluide. Vous n’aurez pas de problèmes de plantage ou alors de bugs intempestifs. Il est alors important de choisir une application qui possède une RAM d’environ 4 Go. Dans ce cas, vous êtes sûr de pouvoir vivre vos paris en toute quiétude. Une bonne connectivité : Si vous avez une bonne mémoire RAM mais une mauvaise connexion internet, il y aura problème. La RAM permet une fluidité de l’application en général. Par contre, votre connexion à Internet permettra une fluidité de ce que vous visionnez. C’est pour cette raison qu’il est conseillé d’avoir un portable au moins comptable à la 4G.

: Si vous avez une bonne mémoire RAM mais une mauvaise connexion internet, il y aura problème. La RAM permet une fluidité de l’application en général. Par contre, votre connexion à Internet permettra une fluidité de ce que vous visionnez. C’est pour cette raison qu’il est conseillé d’avoir un portable au moins comptable à la 4G. La résolution de l’écran : La résolution de votre écran est très importante pour la qualité de ce que vous visionnez. Plus la résolution est grande, plus vous avez l’impression d’être proche du terrain. De ce fait, que vous ayez un petit ou un grand écran, tant que la résolution est importante, vous vivrez vos instants de pari live de la plus belle des manières.

Les meilleures applications pour le pari en direct

Il existe plusieurs sites de paris sportif France. Mais tous les bookmakers ne disposent pas d’applications mobiles. C’est pour que nous avons listé ici 3 applications qui vous aideront à faire vos paris live.

Winamax App : C’est un bookmaker qui a très rapidement conquis le cœur des parieurs grâce aux meilleures cotes sur les matchs. L’application possède de nombreuses fonctionnalités inédites comme le cash-out et le MyMatch.



Vbet App : Ce bookmaker fait partie des bookmakers ayant reçu très récemment leur agrément ANJ. C’est en 2019 qui s’installe légalement en France. Il propose de bonnes offres promotionnelles et cotes alléchantes. Application fiable.

PMU App : C’est une application très fluide et appréciée sur le territoire français qui s’est imposé comme leaders dans le monde des paris. Le seul problème est qu’il n’est disponible que sur Android pour l’instant.

Quelques conseils pour faire des paris en live streaming

Les pronostics sont très importants pour faire des paris gagnants. Mais avec l’adrénaline des paris en direct, il est souvent possible de perdre le sang-froid et faire des erreurs. C’est pour cette raison qu’il est très important de faire vos pronos avant le match. De cette manière, vous avez déjà une longueur d’avance avant d’entamer la rencontre.

En général, vous constaterez que les cotes sont faibles. Choisissez alors les bons bookmakers car certains ont des cotes plus élevées que les autres. Ainsi, conseillé d’être affilié à plusieurs bookmakers afin de ne pas se retrouver coincé dans des situations qui déplaisent.