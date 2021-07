Connaissez-vous les ventes aux enchères immobilières en ligne ?

Voilà une pratique qui fait peur en France ! Et pourtant, dans d’autres pays, elle connaît une ascension fulgurante.

Si dans l’inconscient collectif, les enchères immobilières en ligne sont synonymes de liquidation, avec huissier, commissaires-priseurs et grand coup de marteau, ce n’est finalement qu’une idée reçue. Dans les pays scandinaves ou encore aux États-Unis, cette technique de vente est complètement banalisée. Et tout se passe de manière digitale, loin des tribunaux et de l’Hôtel Drouot, de manière sécurisée et rapide.

Pour la Suède, cette manière de vendre est tellement répandue qu’elle totalise 85% de la mise en vente des biens dans l’ancien. Et aux États-Unis, la tendance est à un bien immobilier sur 3 (ce chiffre étant en pleine progression, notamment dans les villes prisées comme Seattle).

Le fonctionnement des enchères immobilières en ligne

Pour les enchères immobilières en ligne, le propriétaire fixe un prix délibérément plus bas que le prix marché, afin d’attirer un maximum de visiteurs. Les visites se passent et aboutissent à un échange d’offres entre acquéreurs intéressés.

Lorsqu’en France des négociations s’opèrent, dans ces pays, c’est la surenchère qui fixe les règles et désigne le vainqueur. Cela permet à chacun de maîtriser son budget, de se battre si coup de cœur il y a, et à la meilleure offre de l’emporter.

Les avantages des enchères immobilières en ligne

Finalement, le prix du bien, initialement bas, finit vite par rattraper les prix du marché, et encore plus souvent, les dépasser. C’est donc une aubaine pour le propriétaire.

Mais pas que ! Un jour, la situation est amenée à s’inverser. Déjà parce que dans Paris, les biens immobiliers n’ont jamais cessé de prendre de la valeur et ce n’est pas prêt de se produire. Et de plus, le nouveau propriétaire pourra un jour, s’il le désire, devenir vendeur, et procéder à cette méthode de vente. Lui aussi pourra alors toucher des bénéfices, bien mérités.

À Stockholm par exemple, la technique d’enchères immobilières en ligne fonctionne si bien que les prix, en moyenne, dépassent de 20% le prix affiché. Mais ce n’est pas rare qu’ils atteignent même 50% pour des biens très recherchés.

Les délais de vente des enchères immobilières en ligne

Face aux méthodes « classiques » de ventes immobilières, les enchères immobilières en ligne, elles, sont bien plus rapides. Le propriétaire, après avoir effectué assez de visites (ou même avant), fixe la date de l’enchère. Il y a donc une date de fin de la vente programmée. Des biens peuvent partir en moins d’une semaine avec cette méthode, tandis qu’en général, un bien immobilier peut se vendre en plusieurs mois.

La vente au plus offrant

Rassurez-vous, cette technique d’enchères immobilières en ligne n’est pas uniquement présente dans les autres pays. En France, l’agence Parees est spécialisée dans la « vente au plus offrant », qui est un équivalent de l’enchère immobilière en ligne.

Elle possède les mêmes avantages, c’est-à-dire que le vendeur est certain d’obtenir la meilleure offre possible dans le délai de son choix, dans le temps qu’il s’est lui-même fixé, mais sans en avoir les inconvénients : si ce dernier n’est pas satisfait, il n’a pas d’obligation de vendre.

N’hésitez plus ! Faites expertiser votre bien et tenter une vente immobilière plus innovante et très séduisante !